Игра Warframe уже доступна на iPhone и iPad с iOS 14.0 или выше, а также с процессором A12 и более поздних версий

Warfrane, бесплатный экшен-шутер от первого лица, только что вышел на iPhone и iPad. Эта новость появилась спустя год после анонса мобильной версии для Apple, и это отличный ход разработчиков, который позволит всем желающим насладиться этой популярной игрой на ПК.

Чтобы скачать Warframe на iPhone или iPad, просто перейдите по следующей ссылке в Apple App Store. Игра полностью бесплатна, хотя в ней есть встроенные покупки, которые, как правило, представляют собой набор предметов, изменяющих внешний вид персонажа.

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Warframe совместима не со всеми iPhone и iPad, представленными на рынке. На официальной странице игры в App Store указаны минимальные требования. Вам понадобится iOS 14.0 или выше, а также процессор A12 или более поздней версии.

Кроме того, Warframe занимает 104,3 МБ, поэтому на вашем устройстве должно быть как минимум столько свободного места. Возможно, что по мере прохождения игры или расширения различных ее элементов объем требуемого пространства может увеличиться, поэтому обычно лучше зарезервировать 1 ГБ для этой игры.

Несмотря на то, что управление игрой должно быть схоже с игрой на компьютере, разработчики Warframe внесли достаточно изменений, чтобы сделать игру на сенсорном экране удобной.

Среди этих изменений - кнопка под названием Bullet Jump, которая интегрирована в интерфейс игры и при удержании позволяет игрокам прыгать, используя настройки камеры в правом нижнем углу.

Весь интерфейс изменился настолько, что эти изменения и новые функции ощущаются так, будто они всегда были частью Warframe. Кроме того, была реализована кроссплатформенная игра, так что вы сможете играть с друзьями на компьютере с iPhone.

А что насчет Warframe для Android? Разработчик игры сообщил, что версия находится в разработке, но дата выхода пока не называется, и, конечно же, в ближайшие месяцы она не появится.