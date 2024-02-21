Компания Apple уже давно изучает возможность выпуска "умного" кольца.

По сообщениям, компания Apple ускоряет разработку нового устройства, которое мы до сих пор не видели: умного кольца. Если верить последней информации из Кореи, новое устройство, которое пользователи смогут носить на пальце предназначено для параметризации определенных аспектов своего здоровья.

Как сообщает Electronic Times, компания Apple уже давно обращает внимание на рынок в поисках менее навязчивой альтернативы смарт-часам, чтобы их было гораздо удобнее использовать для контроля за сном и можно было бы носить гораздо дольше.

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Станет ли кольцо Apple реальностью?В Apple давно хотят расширить ассортимент носимых устройств, о чем свидетельствует множество патентов, поданных компанией. Кольцо Apple Ring могло бы стать возможной альтернативой для тех, кто не хочет использовать Apple Watch, и, по словам эксперта, цитируемого в отчете, оно может быть на грани запуска.

Любопытно, что эти слухи появились как раз в то время, когда Samsung собирается представить Galaxy Ring на мероприятии через несколько месяцев. Помимо возможности измерять кровоток, Galaxy Ring, по слухам, также будет оснащен функциями мониторинга ЭКГ, отслеживания сна и управления другими устройствами, а также удаленного осуществления беспроводных платежей.

Кольцо Apple станет приятным дополнением к линейке устройств для здоровья. Генеральный директор Apple Тим Кук не раз говорил, что цель компании - повлиять на здоровье людей, и запуск такого продукта стал бы шагом в этом направлении.