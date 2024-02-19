Как стало известно, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен основной камерой Sony LYTIA LYT-900

За последние несколько часов Xiaomi удивила весь мир, опубликовав первые официальные изображения Xiaomi 14 Ultra, своего флагманского смартфона 2024 года, который будет представлен в Китае через несколько дней, а затем выйдет на мировой рынок во время Mobile World Congress в Барселоне. Но на этом бренд не остановился и за несколько дней до презентации показал, на что будет способна его обновленная система камер.

Как стало известно, Xiaomi 14 Ultra будет оснащен основной камерой Sony LYTIA LYT-900 с 50-мегапиксельным разрешением, диагональю один дюйм и пикселями 1,6 мкм. Она будет работать в паре с системой оптической стабилизации и переменной диафрагмой в диапазоне от ƒ/1,63 до ƒ/4,0.

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Также добавится двойной телеобъектив с двумя датчиками по 50 мегапикселей каждый, использующими сенсор Sony IMX858 и охватывающими фокусное расстояние 75 и 120 мм, что эквивалентно 3,2 и 5-кратному оптическому зуму.

Среди представленных фотографий можно найти снимки, сделанные с помощью каждого из различных датчиков, а также датчика, связанного с 50-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом с возможностью макросъемки. Фотографии поражают яркостью цветов, что уже стало привычным для последних моделей серии благодаря сотрудничеству с немецкой фирмой LEICA, специализирующейся на фотографии.

Помимо Xiaomi 14 Ultra, бренд также планирует представить глобальную версию Xiaomi 14 во время презентационного мероприятия, запланированного на 25 февраля в Барселоне. И если верить словам генерального директора Xiaomi, то вполне вероятно, что на мероприятии будут представлены и другие сюрпризы.