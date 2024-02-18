На снимке можно наблюдать свечение ярких звезд и облака пыли и газа оранжевого цвета - это область звездообразования, простирающаяся по диагонали кадра.

Потрясающий снимок, сделанный космическим телескопом "Хаббл", показывает рождение звезды с массой, примерно в 30 раз превышающей массу Солнца. Звезда расположена в близлежащей области звездообразования под названием IRAS 16562-3959, примерно в 5 900 световых годах от Земли в нашей галактике.

На снимке можно наблюдать свечение ярких звезд и облака пыли и газа оранжевого цвета - это область звездообразования, простирающаяся по диагонали кадра. В этих облаках пыль и газ собираются вместе, образуя узлы, которые со временем притягивают к себе еще больше пыли и газа, превращаясь в протозвезды.

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По данным НАСА, "это изображение было получено широкоугольной камерой Хаббла 3. Детальная тонкость цветов - результат работы четырех отдельных фильтров. Эти тонкие фильтры можно сдвигать перед световыми датчиками прибора, позволяя пропускать определенные длины волн света при каждом наблюдении. Полезность этого заключается в том, что определенные длины волн света позволяют судить о составе, температуре и плотности региона".





Пыль и газ на снимке ярко светятся в видимом свете и ближнем инфракрасном диапазоне длин волн, в которых работают приборы "Хаббла". Однако в левой верхней части изображения есть и темные области. Эти области не пусты, а заполнены пылью. Количество пыли в этих областях настолько велико, что она блокирует ближний инфракрасный свет, делая их непрозрачными. Несмотря на это, у ученых есть основания полагать, что в центре этого региона находится массивная звезда, способная выбрасывать мощные струи вещества, которые толкают пыль и газ, придавая им форму региона.

Молодые протозвезды в процессе своего развития могут испускать чрезвычайно мощные струи, со временем они притягивают все больше и больше пыли, увеличивая массу, и когда их ядра достигают температуры около 10 миллионов градусов Кельвина, в них начинает плавиться водород и они становятся звездами главной последовательности, то есть полноценными звездами.

Это впечатляющее изображение, полученное с помощью космического телескопа "Хаббл", в очередной раз демонстрирует сложные и увлекательные процессы звездообразования. Запечатлев рождение этой массивной звезды за пределами нашей Солнечной системы, "Хаббл" продолжает раскрывать секреты глубин Вселенной.