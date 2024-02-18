Пока неясно, будет ли это инструмент, дополняющий ChatGPT, или же это будет самостоятельная система.

Название OpenAI известно вам по ChatGPT и различным версиям движка, лежащего на его основе. Похоже, у компании есть и другие стремления, не связанные с искусственным интеллектом, в том числе поиск в Интернете. И, возможно, в этом ей помогает партнер Microsoft.

The Information сообщает, что OpenAI работает над продуктом для поиска в Интернете уже больше года. Пока неясно, будет ли это инструмент, дополняющий ChatGPT, или же это будет самостоятельная система. Естественно, если отчет верен и OpenAI действительно пойдет по этому пути, то ей придется столкнуться с доминирующей компанией в сфере интернет-поиска, Google.

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В отчете также отмечается, что пока еще безымянный сервис OpenAI "будет частично работать на базе Bing". Это не слишком удивительно, ведь способность ChatGPT извлекать информацию из Интернета также поддерживается этим сервисом. Конечно, это не означает, что компания не будет конкурировать со своим партнером в сфере интернет-поиска. Несмотря на то, что ChatGPT уже существует, это не помешало Microsoft анонсировать Bing Chat, который с тех пор был переименован в Copilot.

Тем не менее, планы по созданию службы веб-поиска OpenAI пока находятся на ранних стадиях, и в дальнейшем они могут измениться.