Наука делает гигантские шаги в области модификации пищевых продуктов

Мир еды удивителен и иногда даже немного антиутопичен. Искусственный интеллект пробрался даже в меню, а заказать еду с доставкой можно буквально с ладони. Однако, наибольший технологический прогресс наблюдается в мясном животноводстве. И здесь группа корейских исследователей достигла совершенно неожиданной вехи: смешала рис и мясо в единый продукт с очень ценными питательными свойствами.

Группа исследователей под руководством инженера-биомолекулярщика Сохёна Парка из Университета Йонсей опубликовала в журнале Matter статью, в которой сообщила о крупном прорыве в области пищевых биотехнологий.

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Ученые разработали методику производства выращенного в лаборатории мяса. Но это не обычное выращенное в лаборатории мясо, о котором время от времени пишут в газетах. На этот раз хитрость заключается в том, чтобы соединить это мясо с рисовыми зернами, в результате чего получается новый вид гибридной пищи.

Визуально он напоминает мясной фарш, смешанный с розовым клейким рисом, но по питательным свойствам он выглядит довольно неплохо, что помогает компенсировать странный внешний вид. Это также технологическая веха, поскольку в процессе приготовления говяжьи жировые клетки соединяются с рисовыми зернами, которые затем покрываются пищевым рыбьим желатином, похожим на тот, что используется при изготовлении конфет, чтобы придать им более мягкую и доступную текстуру.

Рис выступает в качестве носителя для культуры говяжьих клеток, которая плодоносит в течение 9-11 дней и сочетает в себе лучшее из двух миров: углеводы риса и белки и жиры говядины. Это обещает стать гораздо более экологичной и низкоуглеводной альтернативой мясу, которое мы обычно покупаем в супермаркете.

В настоящее время его производство обходится слишком дорого, чтобы быть экономически выгодным, но в будущем он может стать хорошим потенциалом для борьбы с голодом и попыток справиться с гигантским спросом на продовольствие, который испытывает наш мир.