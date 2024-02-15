Производство автомобилей в Мексике удешевит для BYD продажу автомобилей в США.

Китайский автопроизводитель BYD, что расшифровывается и переводится как "Построй свою мечту", находится на подъеме. В прошлом году она продала более 3 млн автомобилей, включая 1,4 млн гибридов и еще 1,6 млн аккумуляторных электромобилей. В последние три месяца 2023 года компания даже продала в Китае больше автомобилей BEV, чем Tesla. Этому способствовал тот факт, что в ее портфель входят более компактные и дешевые автомобили. Теперь BYD рассматривает возможность открытия завода в Мексике, сообщает Nikkei Asia.

Хотя большая часть продаж BYD приходится на Китай, автопроизводитель имеет более глобальные амбиции. На разных стадиях планирования и строительства находятся заводы в Таиланде, Венгрии и Бразилии, а теперь BYD изучает возможность открытия завода в Мексике, возможно, в Нуэво-Леоне или в регионе Байхо в центре страны.

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Мексика - не самое плохое место для размещения нового автомобильного завода. В этой отрасли занято более миллиона человек, так что квалифицированная рабочая сила уже есть, а страна производит 3,7 миллиона автомобилей в год. Действительно, BMW, Kia и Stellantis заявили, что будут производить EV в Мексике, и Tesla сообщила, что может сделать то же самое.

Но производство автомобилей в Мексике также означает, что BYD сможет воспользоваться преимуществами соглашения между США и Мексикой и Канадой, что позволит ей держать более низкие цены. Это было бы особенно выгодно, если бы BYD планировала нацелиться на нижний сегмент рынка новых автомобилей.

Кроме того, окончательная сборка автомобиля должна осуществляться в Северной Америке, чтобы воспользоваться преимуществами новой системы налоговых льгот для экологически чистых автомобилей, которая была переписана в соответствии с Законом о снижении инфляции 2022 года. Электромобили BYD не всегда могут претендовать на полную налоговую льготу, так как другие части закона делают электромобиль непригодным для использования, в зависимости от того, где были получены его батареи или если батареи были произведены китайской компанией.

Некоторые призывают усилить эти меры защиты, чтобы обезопасить существующих американских автопроизводителей. Альянс за американское производство зашел так далеко, что призвал внести изменения в USMCA, "чтобы компании со штаб-квартирой в странах с нерыночной экономикой, таких как Китай, не могли открыть завод в Мексике или Канаде, чтобы получить преференциальный режим".

А говоря о китайских автопроизводителях в прошлом месяце, генеральный директор Tesla Илон Маск сказал: "Если не будет торговых барьеров, они практически уничтожат большинство других автомобильных компаний в мире".