Samsung наконец-то выпустила первое обновление программного обеспечения для своих последних устройств.

Прошло немного больше времени, чем ожидалось, но Samsung наконец-то выпустила первое обновление программного обеспечения для серии Samsung Galaxy S24. Это обновление, направленное на исправление некоторых ошибок, присутствовавших в оригинальной версии устройства, которое постепенно распространяется на все модели семейства, включая Galaxy S24 Ultra.

Сама компания Samsung подтвердила, что устройства получат обновление, направленное на "значительное улучшение работы фотографического терминала", в начале февраля, но обновление было отложено и до сих пор недоступно. В результате задержки, устройства попали к покупателям с версией программного обеспечения, которая все еще содержала некоторые ошибки.

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Теперь обновление доступно, о чем компания сообщила в своем официальном блоге.

Компания объяснила, что Galaxy S24 начнет получать обновление, которое исправит некоторые проблемы, о которых сообщали аналитики и некоторые пользователи устройств.

Кроме того, будут добавлены некоторые новые функции, которых не было в оригинальной версии.

Среди них - возможность увеличить или уменьшить "вибрацию" цветов экрана. Это изменение стало ответом на жалобы некоторых пользователей о том, что цвета экрана Samsung Galaxy S24 выглядят немного "тусклыми".

Кроме того, Samsung утверждает, что улучшилась работа системы камер. Хотя они не уточнили, какие именно изменения были внесены, они указывают, что улучшения коснулись зума, режима "Портрет", ночной съемки и записи видео с задних камер.

Обновление для моделей семейства Samsung Galaxy S24 станет доступно в феврале этого года и будет постепенно распространяться на все устройства серии.