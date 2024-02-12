Большинство устройств будут анонсированы в октябре этого года, так как это обычные сроки запуска новых флагманских моделей компании.

Компания Google из Маунтин-Вью в настоящее время работает над несколькими новыми устройствами к 2024 году, и ожидается, что компания выпустит такие устройства, как Google Pixel 8a, серию Google Pixel 9, складной телефон второго поколения, а также планшет второго поколения.

Большинство устройств будут анонсированы в октябре этого года, так как это обычные сроки запуска новых флагманских моделей компании. Сегодня смартфон Pixel появился на одной из крупных сертификационных платформ, которая раскрывает номер модели, а также емкость аккумулятора.

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Стало известно, что предстоящий смартфон Google Pixel прошел сертификацию UL Demko, и в списке значится его модельный номер GH2MB. Это еще не все, сертификация UL Demko также показывает, что предстоящий смартфон Google будет иметь на борту аккумулятор емкостью 4 942 мАч.

На данный момент никакой другой информации об устройстве нет, но мы с нетерпением ждем, когда сможем узнать о нем больше в ближайшие дни, так что рекомендуем вам оставаться с нами и следить за обновлениями из мира технологий.