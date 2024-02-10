Xiaomi расширила ассортимент игровых мониторов новой моделью Redmi G Pro, оснащенной современной технологией Mini LED и портом DisplayPort 2.1.

Возможно, Xiaomi не так успешна на рынке ПК, как на рынке смартфонов, но она регулярно выпускает новые продукты, предназначенные для геймеров, предлагая действительно удачные изделия по хорошим ценам. Мониторы этой компании также пользуются большим спросом, поскольку часто обеспечивают отличное соотношение цены и качества. Последняя модель от этого производителя, Redmi G Pro, также может немного оживить рынок.

Начиная с технических характеристик, Redmi G Pro получил 27-дюймовую панель MiniLED с максимальным разрешением 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления 180 Гц. Важно отметить, что данная модель оснащена 1152 зонами затемнения и 4608 светодиодами, что должно обеспечить великолепный пользовательский комфорт, глубокую контрастность и эффективную поддержку HDR. Если говорить о широком тональном диапазоне, то монитор обладает пиковой яркостью в 1000 нит и прошел сертификацию VESA DisplayHDR 1000.

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Похоже, производитель позаботился и о высоком качестве матрицы, поскольку монитор также обеспечивает 100 % охват гаммы sRGB, 99 % DCI-P3 и 97 % Adobe RGB, так что речь идет о настоящем оборудовании с широким охватом. Redmi G Pro дает отличные характеристики, по крайней мере, на бумаге, но посмотрим, как они будут выглядеть на деле, ведь у разных китайских производителей они отличаются.

Если перейти к разъемам, то монитор оснащен двумя портами DisplayPort 2.1 и двумя HDMI 2.0, что должно полностью удовлетворить любителей компьютерных игр. Монитор стоит 2199 юаней, что эквивалентно всего 27 577 рублям. Это вполне приемлемая цена для Mini-LED-монитора, но если этот продукт попадет к нам, ожидайте, что он будет заметно дороже.