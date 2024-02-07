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3 романтических фильма от Netflix, которые можно посмотреть на день святого Валентина

Мы выбрали три лучшие романтические комедии от Netflix, которые стоит посмотреть на день святого Валентина
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Есть ли лучшее время для просмотра романтических фильмов, чем февраль? День святого Валентина уже не за горами. И хотя романтическое свидание или поездка на выходные - отличные варианты, лучше всего посмотреть восхитительный романтический фильм от Netflix.

На Netflix есть специальный раздел для романтических фильмов. Мы выбрали три лучшие романтические комедии от Netflix, которые стоит посмотреть в феврале. Среди них - история любви, связанная с потерей памяти, музыкальный роман на военную тематику и недооцененная драма 2019 года.

Клятва (2012)

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Нет ничего более священного, чем брачные клятвы. Что происходит, когда эти супружеские обещания оказываются под угрозой? В фильме "Клятва" любовь молодоженов Лео (Ченнинг Татум) и Пейдж (Рэйчел МакАдамс) подвергается жесточайшему испытанию. После разрушительной автокатастрофы Пейдж теряет сознание и приходит в себя в больнице с тяжелой потерей памяти и не помнит Лео. По мнению Пейдж, она никогда не выходила замуж за Лео.

Хуже того, Пейдж не может вспомнить, почему она перестала общаться с родителями (Сэм Нилл и Джессика Ланж) и бросила своего жениха (Скотт Спидман). Эти печальные обстоятельства отпугнули бы большинство людей. Однако большинство людей - не Лео, который полон решимости вернуть Пейдж и заставить ее влюбиться в него во второй раз.

Пурпурные сердца (2022)

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Притягиваются ли противоположности? Кэсси Салазар (София Карсон) и Люк Морроу (Николас Галицин) проверяют эту популярную теорию в одном из самых популярных фильмов Netflix - "Пурпурные сердца". Кэсси - начинающий музыкант, которая, чтобы свести концы с концами, подрабатывает барменом и официанткой. Люк - морской пехотинец, которому предстоит отправиться за границу. Кэсси придерживается либеральной идеологии, а Люк более консервативен в своих ценностях. Тем не менее они находят общий язык в своих финансовых проблемах. Кэсси - диабетик первого типа, которая не может позволить себе инсулин, а Люк - бывший наркоман, которому нужно 15 000 долларов, чтобы расплатиться со своим бывшим наркодилером.

Отчаянно нуждаясь в деньгах, Кэсси и Люк соглашаются пожениться, зная, что зарплата Люка и его медицинская страховка помогут им обоим. Однако фиктивный брак противоречит военному законодательству, и Люк может быть демобилизован и отправлен в тюрьму. Молодая пара продолжает играть в шараду и притворяется, что любит друг друга в кругу семьи и друзей. Однако за закрытыми дверями Кэсси и Люк сближаются. Что будут делать эти две противоположности, когда притворство прекратится, а любовь станет настоящей?

Плюс один (2019)

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Прервите свои дела и отправляйтесь смотреть самый недооцененный романтический фильм последних пяти лет. Для тех, кому за 20 или за 30, фильм "Плюс один" идеально передает все плюсы и минусы свадебного сезона. Друзья по колледжу Бен Кинг (Джек Куэйд) и Элис Мори (Майя Эрскин из "Мистера и миссис Смит") достигли той стадии, когда все их планы на выходные дни крутятся вокруг свадьбы. Но свадебный сезон тяжел без пары. Бен, оптимист, который верит в то, что найдет идеальную пару, и Элис, недавно пережившая разрыв, не хотят посещать свадьбу в одиночестве.

Обсудив свои проблемы, Бен и Элис договариваются быть друг у друга на свадьбах в течение лета. Элис будет помогать знакомить Бена с девушками, а Бен будет пытаться заставить Элис пережить расставание. Любой поклонник ромкомов знает, к чему это приведет. Однако предсказуемость отходит на второй план перед игрой Куэйда и Эрскина, которые прекрасно смотрятся вместе и разделяют невероятную химию.

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