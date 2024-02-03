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dima0782
The Verge: функции генеративного искусственного интеллекта появятся в Google Maps
Карты Google изменятся навсегда благодаря алгоритму ИИ

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Благодаря стремительному развитию мультимодальной модели Gemini компания Google все быстрее и быстрее внедряет возможности искусственного интеллекта в Android и другие свои сервисы. Так, всего несколько недель назад Google Maps получили иммерсивный вид и улучшенный поиск благодаря машинному обучению.

Теперь, как недавно сообщил The Verge, генеративный искусственный интеллект скоро появится в Google Maps, чтобы изменить все наши представления о картографическом сервисе и сервисе определения местоположения гиганта из Маунтин-Вью.

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Идея заключается в том, что большие языковые модели, LLM (Large Language Models), помогут пользователям Maps находить интересные места более интуитивным, простым и человеческим способом.

По словам самой Google, эти новые функции призваны изменить парадигму Maps, которые перестанут быть картографическим инструментом в строгом смысле этого слова, частично откажутся от ориентации на маршруты и станут приложением для рекомендаций и поиска интересных мест, в распоряжении которого будут огромные объемы информации, так что оно практически никогда не будет ошибаться.

По словам создателей, генеративный искусственный интеллект Maps будет "анализировать подробную информацию о более чем 250 миллионах мест, а также проверенную информацию от сообщества из более чем 300 миллионов пользователей, чтобы быстро сделать предложения и сказать нам, куда пойти" за считанные секунды.

Google утверждает, что, например, когда мы отправимся в путешествие, мы сможем спросить Maps о "местах с особой атмосферой", чтобы инструмент мог проанализировать всю имеющуюся у него информацию и порекомендовать идеальное место, даже подробно описав его достоинства.

Не совсем понятно, чем это отличается от прямого поиска, например "антикварные магазины в Москве", кроме того, что генеративный ИИ отвечает нам в более разговорной форме и не показывает напрямую места, найденные на карте.

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В любом случае, ИИ пришел, чтобы изменить все, и Карты не станут исключением, начиная с Соединенных Штатов в интеграции, которая займет время, и которая уже начала реализовываться сначала с Местными Гидами, которые теперь не только рассматривают места, но и отвечают за обучение этого ИИ и проверку его рекомендаций, чтобы сделать его как можно более надежным до его окончательного выпуска.

#google #искусственный интеллект #google maps #gemini ai #гугл карты
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