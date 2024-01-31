В своем предыдущем заявлении компания утверждала, что эти гарнитуры также позволят людям работать во время сна.

Компания Rophetic объявила о начале бета-тестирования Halo, гарнитуры, которая позволит людям управлять своими снами. Новинка привлекает внимание утверждением, что она может инициировать и стабилизировать люцидные сны. Цена Halo установлена на уровне $2000, и уже началась регистрация на бета-тестирование.

Способность Halo контролировать сны обеспечивается искусственным интеллектом под названием Morpheus-I. Это устройство, работающее с помощью ультразвуковых голограмм, вызывает ясные сны, посылая различные сигналы в мозг, когда проходит стадия глубокого сна. Гарнитура выполняет этот процесс автономно и ждет, пока пользователь наденет ее на голову и соответствующие участки мозга активизируются.

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На данный момент более 400 человек подали заявки на участие в бета-тестировании Halo. Однако компания Prophetic пока не сообщила, тестировался ли головной убор на людях и какие результаты были получены. С другой стороны, другие проекты, претендующие на контроль над снами, такие как Neuroon Open, Aurora Dreamband и InstaDreamer, все еще продолжаются.

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Prophetic утверждает, что с помощью этой гарнитуры они смогут дать людям возможность исследовать собственное подсознание. В своем предыдущем заявлении компания утверждала, что эти гарнитуры также позволят людям работать во время сна.