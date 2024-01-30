Произошла утечка информации о характеристиках камеры флагманского телефона Sony Xperia 1 VI, который будет представлен на выставке Mobile World Congress в феврале.

Первая информация о Sony Xperia 1 VI появилась еще в прошлом году, но телефон долгое время оставался вне поля зрения. Однако, в последнее время появляется все больше информации, что может говорить о приближающейся дате презентации телефона. Кроме того, надежный источник раскрыл характеристики камеры флагманского телефона.



Согласно новой утечке, которой поделился инсайдер Sony на сайте X (бывший Twitter), Xperia 1 VI будет оснащен тремя задними камерами. Во всех трех камерах будет использоваться тот же 48-мегапиксельный датчик изображения Exmor T for mobile, что и в основном объективе Xperia 1 V. Эта технология обещает улучшить прием света и снизить уровень шума в камерах. Данная разработка будет использоваться во всех трех сенсорах камеры Sony Xperia 1 VI.

С другой стороны, основная камера будет оснащена диафрагмой f/1.4, 2-кратным оптическим зумом и двойной PD AF для более быстрой и точной фокусировки. В число функций войдут OIS и электронная стабилизация изображения (EIS).



Ультраширокоугольная камера с фокусным расстоянием 14-18 мм предназначена для съемки широких сцен и оснащена встроенным процессорным автофокусом. Телеобъектив, в свою очередь, предложит 6-кратный зум и, согласно утечкам, сможет делать более детализированные снимки благодаря 48-мегапиксельной матрице. Однако 6-кратный зум, скорее всего, будет достигнут за счет обрезки сенсора, так как родной оптический зум будет только 3-кратным.



Выставка Mobile World Congress в этом году пройдет с 26 по 29 февраля. У Sony есть еще больше месяца, чтобы анонсировать свой флагманский телефон. Любопытно, что предложит Xperia 1 VI в плане дизайна. Дизайнерский подход Sony, повторяющий друг друга на протяжении многих лет, будет изменен в этом году, как того желают поклонники Sony.