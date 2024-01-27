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dima0782
Благодаря поставкам стало известно о доступности Nintendo Switch 2 и об OLED-экране
Новая информация о консоли Nintendo не касается того, что предложит само оборудование, но эта тема не менее важна

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Несмотря на то, что информацию о Switch 2 скрывают, время от времени появляются новые сведения о консоли. На этот раз новая информация указывает на высокую доступность устройства в первый финансовый год. Стало также известно, что ждет OLED-версию.

То, что Nintendo готовит следующую Switch, больше не секрет. Мы узнаем все больше и больше о возможных спецификациях консоли. Новая информация о консоли Nintendo не касается того, что предложит само оборудование, но эта тема не менее важна. Речь идет о доступности. В конце концов, что с того, что консоль будет выпущена, если количество доступных единиц будет настолько мало, что некоторые покупатели вообще не смогут ее приобрести. К счастью, беспокоиться об этом не стоит.

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Как пишет один из журналистов Bloomberg, данные о поставках говорят о том, что Nintendo может произвести более 10 миллионов единиц Switch 2 в первый финансовый год существования консоли. Ожидается, что новинка Nintendo не столкнется с дефицитом чипов. Все это предвещает запуск консоли.

И ранее уже говорилось о том, что Nintendo может использовать OLED-панели. Однако были предположения, что в базовой версии приставки могут использоваться ЖК-дисплеи. И, похоже, это действительно так. Switch 2 будет выпущена в конце этого года, но OLED-версия не запланирована на 2024 год, так что, скорее всего, первым дебютирует ЖК-вариант. Сам дисплей, как ожидается, будет иметь размер 7 дюймов. Конечно, OLED-вариант будет стоить дороже. Вопрос в том, насколько больше придется заплатить за более качественный экран.

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Оправдались ли утечки на данный момент, мы узнаем только после официального анонса Switch 2, которого все еще ждем.

#игровые консоли #консоли #nintendo switch 2
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