Первая модель, по слухам, будет предлагать ограниченное автономное вождение, соответствующее текущему функционалу таких автомобилей, как Tesla

Слухи о том, что Apple Lossless Audio CODEC (ALAC) собирается выпустить свой первый электромобиль, значительно ослабли за последние месяцы. Однако, по всей видимости, проект все еще стоит на месте, несмотря на довольно отдаленную дату запуска. Согласно утечкам информации в интернете, компания, возглавляемая Тимом Куком, все еще планирует выпустить собственный автомобиль, однако это может произойти только через несколько лет.

Информация, которой в эти часы поделилось агентство Bloomberg, свидетельствует о том, что компания из Купертино все еще активно занимается разработкой Apple Car, однако его официальный выход на рынок, как ожидается, произойдет не раньше 2028 года. По слухам, первая модель автомобиля будет предлагать ограниченные возможности автономного вождения, соответствующие текущему функционалу, предлагаемому автомобилями Tesla. Тем не менее, водителям все равно следует оставаться внимательными и контролировать дорожную обстановку.

реклама

источник: leonardo.aСистема управления электроникой может быть обновлена с помощью программных патчей, чтобы соответствовать законам стран, где автомобиль Apple будет доступен. Совет директоров компании поддерживает идею ускорения проекта и призывает Тима Кука к действиям, хотя на данный момент у проекта нет даже прототипа.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Планируется, что переход к ограниченному автономному вождению будет стимулировать развитие проекта, а Кевин Линч возглавит его под названием Project Titan. Таким образом, пройдет еще несколько лет, прежде чем мы сможем увидеть дизайнерский автомобиль, передвигающийся по дорогам.