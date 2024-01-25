Сегодня iQOO India официально сообщила, что iQOO Neo 9 Pro получил самый высокий в сегменте результат AnTuTu - 1,7 млн+.

Бренд смартфонов iQOO официально представит свой новейший смартфон iQOO Neo 9 Pro в Индии 22 февраля. Устройство уже появилось в продаже на Amazon, и бренд также начал рассказывать о характеристиках предстоящего смартфона, увеличивая ажиотаж своих пользователей.

Сегодня iQOO India официально сообщила, что iQOO Neo 9 Pro получил самый высокий в сегменте результат AnTuTu - 1,7 млн+.

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В сообщение говориться, что тестирование проводилось с использованием варианта iQOO Neo 9 Pro 12 ГБ/256 ГБ, но устройство может поставляться и с другими вариантами памяти. Недавно было подтверждено, что смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 и чипом Supercomputing Chip Q1. На рынок устройство поступит в красном и черном цветовых вариантах.

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Дебют этого аппарата уже состоялся в Китае, поэтому его характеристики уже известны, но могут быть некоторые различия в характеристиках китайского и индийского вариантов. Например, китайский вариант iQOO Neo 9 Pro оснащен процессором MediaTek Dimensity 9300 SoC, в то время как индийский вариант, как подтверждено, будет поставляться с процессором Snapdragon 8 Gen 2 SoC.