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dima0782
OPPO и Nokia достигли соглашения о совместном использовании патентов 5G
Эта сделка - хорошая новость для телекоммуникационного сектора, поскольку она способствует сотрудничеству между двумя крупнейшими игроками на рынке.

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Компании OPPO и Nokia прекратили патентную войну и возобновили лицензионное соглашение по 5G, объявили оба производителя. Соглашение, детали которого пока не разглашаются, предоставит им доступ к ключевым технологиям для развития сети 5G, а также к другим патентам, связанным с мобильной связью.

Эта сделка - хорошая новость для телекоммуникационного сектора, поскольку она способствует сотрудничеству между двумя крупнейшими игроками на рынке. OPPO - один из самых популярных производителей смартфонов в мире, особенно в Китае и других азиатских странах, где он конкурирует с такими соперниками, как Huawei и Xiaomi.

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Фото: lavocedibolzano.it

Nokia, в свою очередь, является одним из пионеров в области мобильных сетей, обладая обширным портфелем патентов от 2G до 5G. Соглашение между OPPO и Nokia также выгодно потребителям, которые смогут пользоваться более широким ассортиментом и качеством устройств и услуг с поддержкой 5G.

Что означает сделка между OPPO и Nokia для будущего 5G?

5G - это не только аппаратное, но и программное обеспечение, стандарты, регулирование и безопасность. Поэтому производители устройств, сетевые провайдеры, операторы связи, международные организации и правительства должны работать вместе, чтобы создать благоприятную среду для развертывания и внедрения 5G.

5G - это возможность для новых и действующих компаний позиционировать себя в качестве лидеров в этом секторе, предлагая инновационные решения, отвечающие потребностям пользователей. Теперь нам остается только ждать и наблюдать, как это соглашение воплотится в жизнь для обеих компаний.

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После конфликта, который вынудил компании вступить в судебное разбирательство, приятно видеть, что сотрудничество все еще существует и что не все должно заканчиваться выплатой больших сумм денег. OPPO и Nokia выбрали наиболее логичный и выгодный для конечного пользователя вариант.

#nokia #oppo #сеть 5g
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