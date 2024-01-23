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dima0782
Сэм Альтман хочет сам решить проблему нехватки чипов искусственного интеллекта
После запуска ChatGPT спрос на графические процессоры (GPU) и другие чипы высокого класса резко возрос, а существующие линии поставок не успевают за ним.

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Сэм Альтман не хочет, чтобы работа OpenAI была сорвана из-за такой простой вещи, как нехватка микрочипов. Но нехватка таких чипов доставляет ему и многим другим руководителям технологических компаний, стремящихся повторить успех OpenAI, огромную головную боль.

После запуска ChatGPT спрос на графические процессоры (GPU) и другие чипы высокого класса резко возрос, а существующие линии поставок не успевают за ним.

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В ноябре Альтман назвал этот кризис "жестоким", а Microsoft даже назвала дефицит потенциальным фактором риска для инвесторов.

В настоящее время эти чипы поставляются несколькими компаниями, которые контролируют рынок процессоров для искусственного интеллекта. Nvidia обладает наибольшей властью благодаря спросу на свои графические процессоры H100, которые пользуются большим спросом и могут стоить более 40 000 долларов за штуку.

Но, судя по всему, Альтману надоело полагаться только на них: он готов начать создавать свои собственные.

Согласно сообщению Bloomberg, Альтман был занят тем, что убеждал крупных инвесторов поддержать новое предприятие по производству чипов с искусственным интеллектом, которое даст его компании гораздо больше контроля над поставками чипов.

Создание новой линии поставок

Обычно такие компании, как Nvidia, только разрабатывают чипы, а затем передают их производство на аутсорсинг специалистам, которые управляют дорогостоящими и сложными заводами, такими как тайваньские TSMC и Intel. Но многие технологические компании начали разрабатывать свои собственные. В ноябре, например, Microsoft представила свой новый чип Azure Maia AI, разработанный с учетом особенностей обучения на основе больших языковых моделей (LLM). Google, в свою очередь, в прошлом году представила новый дизайн чипа для аналогичной цели.

"Я думаю, что здесь действует магия капитализма", - сказал Альтман в интервью FT в ноябре, отвечая на вопрос о попытках конкурировать с чипами Nvidia. "Многие люди хотели бы стать Nvidia".

Однако для Альтмана, похоже, подражание Nvidia - не единственная цель.

Хотя генеральный директор OpenAI уже обдумывал свои собственные разработки, согласно октябрьскому сообщению, в докладе Bloomberg говорится, что в планы Альтмана входит не только разработка чипов, но и создание целой сети заводов по их производству.

В рамках этого плана Альтман будет сотрудничать с "ведущими производителями чипов". Как именно они будут работать вместе, пока неясно, но сообщается, что сеть будет "глобальной по масштабу". План представляет собой подход "сделай сам", который выделит его компанию среди остальных, сделав ее вертикально интегрированной.

Это означает, что OpenAI будет полностью контролировать процесс производства чипов, в то время как конкуренты будут продолжать искать поставщиков среди третьих лиц или передавать производство собственных разработок другим. Это невероятно дорогостоящий план, который отнюдь не гарантирован, поскольку, как отмечает Bloomberg, переговоры пока находятся на ранней стадии.

Альтману придется столкнуться с такими трудностями, как привлечение миллиардов долларов и специалистов, необходимых для строительства современных производственных мощностей, а также технические проблемы, связанные с разработкой дизайна, способного конкурировать с H100 от Nvidia.

Несмотря на это, план Альтмана уже завоевал поклонников.

Адам Нивински, управляющий партнер OTB Ventures, рассказал Business Insider, что потенциальные инвестиции Альтмана в технологию производства чипов имеют двойное назначение.

"Это необходимо для развития искусственного интеллекта и представляет собой потенциально выгодную инвестиционную возможность, учитывая огромный ожидаемый спрос в этом секторе", - сказал он.

Запастись стратегией на будущее

Хотя грандиозный план Альтмана может решить проблему дефицита через 10 лет и позже, сейчас многие руководители стараются заполучить как можно больше чипов.

Марк Цукерберг доказал это в видеоролике на прошлой неделе, в котором он рассказал о планах Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) получить около 350 000 чипов Nvidia H100, или "600 000 эквивалентов вычислений H100", к концу года, чтобы создать "абсолютно огромную инфраструктуру", поддерживающую его долгосрочную цель - создание AGI с открытым исходным кодом.

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"Становится все более очевидным, что следующее поколение сервисов требует создания полноценного общего интеллекта", - сказал он. "Создание лучших ИИ-помощников, ИИ для творческих людей, ИИ для бизнеса и многое другое - для этого необходимы достижения в каждой области ИИ".

#технологии #искусственный интеллект #чипы #сэм альтман #чипы для ии
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HP91
00:06
Что то через чур навязчиво эти пидо..рги продвигают свой типо ИИ во все щели. Явно есть подводные камни во всей этой ереси
Сэм Альтман хочет сам решить проблему нехватки чипов искусственного интеллекта
alli
00:05
Seagate представила жесткий диск с технологией Mozaic 3+ объемом 30 ТБ
bzun
00:02
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Сэм Альтман хочет сам решить проблему нехватки чипов искусственного интеллекта
Александр
23:58
Я в 1967 году взял блок на 50кВт и не пожалел, он у меня пережил 384 топовых видюхи
Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
Bearcub
23:47
Да там походу лохи ещё и платят чтобы подпись поставить)))
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Bearcub
23:46
Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти.
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