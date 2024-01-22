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dima0782
Vivo собирается представить Y100 5G в новом дизайне
Этот смартфон предлагает уникальное сочетание высококачественного дизайна с отделкой под кожу и технологии зарядки FlashCharge мощностью 80 Вт

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Компания Vivo объявила о появлении своего нового смартфона Y100 5G, который вносит существенные изменения в дизайн и производительность.

Этот смартфон предлагает роскошную отделку под кожу и технологию зарядки FlashCharge мощностью 80 Вт, что делает его привлекательным смартфоном среднего класса.

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Гиланг Паменан, менеджер по продуктам Vivo Indonesia, рассказал: “Компания Vivo стремится продолжать обновлять свои инновационные смартфоны, гармонично сочетая дизайн и производительность в руках пользователей, особенно в нашей линейке Y Series".

"Представляя Vivo Y100 5G, который вскоре появится на индонезийском рынке, Vivo хочет представить смартфон, который обладает эстетической ценностью и долговечностью, а также выдающейся производительностью", - сказал Гиланг.

Одной из отличительных особенностей смартфона является использование высококачественной отделку, напоминающую кожу и технологию защиты от пятен.

Такое сочетание обеспечивает модный и долговечный эстетический вид, одновременно защищая устройство от ежедневных загрязнений и разводов.

Несмотря на наличие аккумулятора большой емкости в 5000 мАч, Vivo Y100 5G умудряется сохранять толщину всего 7,79 мм, что делает его самым легким смартфоном в своем классе.

Оснащенный технологией Smart Charging Engine 2.0, смартфон обеспечивает не только быструю зарядку, но и всестороннюю защиту, особенно при зарядке в ночное время.

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В своем заявлении Гиланг подчеркнул: “представляя "надежный дизайн и производительность” Vivo Y100 5G, мы показываем, что не просто следуем тенденциям, но и представляем смартфон как доказательство приверженности компании инновациям и премиальному дизайну, который не только привлекает внимание, но и гарантирует долговечность.”

#смартфон #vivo #vivo y100 5g
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