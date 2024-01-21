Команде Dragon удалось достичь финальной стадии путешествия.

Запущенная накануне капсула Axiom-3 благополучно добралась до Международной космической станции (МКС), на борту которой находятся опытные астронавты Альпер Гезеравчи, Майкл Лопес-Алегриа, Маркус Вандт и Вальтер Вилладей. Команда, которая будет выполнять различные важные задачи в космосе, успешно завершила процесс подключения к станции, поддерживаемый различными обновлениями и точным управлением.

Несмотря на то, что во время брифингов в прямом эфире происходили плановые отключения, членам команды удалось добраться до МКС без каких-либо происшествий. Процесс стыковки капсулы Dragon в прямом эфире подарил зрителям волнительные моменты.

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Процесс стыковки между МКС и кораблем Axiom-3 успешно завершен, и теперь установлено прочное соединение. В ближайшие часы люк между двумя аппаратами откроется, и астронавты на МКС поприветствуют команду Ax-3.

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Известно, что во время этого процесса команде МКС рекомендовано не выполнять таких движений, как физические упражнения, чтобы избежать проблем с выравниванием.