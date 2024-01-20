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dima0782
WC-100 WaterCube - изобретение, способное решить проблему засухи, благодаря воздуху
Компания Genesis Systems создала устройство, которое обеспечивает домохозяйства 455 литрами "свежей, чистой" воды в день.

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Сейчас никого не удивишь фотоэлектрическими панелями, установленными на крышах или даже балконах частных домов. Семьи устанавливают их, потому что они способствуют обеспечению их электроэнергией. Если мы воспринимаем такие схемы как должное, почему бы в будущем не поступить так же с питьевой водой? Что, если через несколько лет у людей будут свои собственные генераторы воды, пригодная для потребления и получаемая с помощью лишь воздуха и солнечной энергии? Подобный сценарий Genesis Systems только что представила на выставке CES 2024.

А учитывая проблему, которую представляет собой засуха для значительной части нашей планеты - такое предложение приобретает особую актуальность.

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WC-100 WaterCube - так называется устройство, которое компания Genesis Systems представила на выставке потребительской электроники (CES) 2024 в Лас-Вегасе. Название вполне описательное и помогает получить точное представление о том, для чего предназначено это крупное 270-килограммовое устройство: WC-100 - это генератор воды, предназначенный для домов и офисов, способный обеспечить около 120 галлонов в день - что эквивалентно 455 литрам - "чистой, свежей" воды. И все это с использованием лишь возобновляемой энергии и влажности воздуха.

WC-100 рассчитан на питание как от обычных, так и от возобновляемых источников энергии, в том числе от фотоэлектрических установок. "Это экологически чистое решение, позволяющее избежать загрязнения окружающей среды, проблем с побочными продуктами и сложностей с правами на воду", - утверждает компания. Его предложение по обеспечению водой и борьбе с засухой отличается от опреснения, процесса, который имеет ряд серьезных недостатков, таких как высокое потребление энергии и производство остаточного рассола, хотя исследователи уже ищут способы улучшить его эффективность.

Еще одна особенность WC-100, которую подчеркивают его создатели, заключается в том, что он предназначен для использования на бытовом уровне, в домах и офисах, которые хотят "устранить" или "уменьшить" зависимость от внешних поставок. "Зашифрованный и поддерживающий IoT, с удаленным мониторингом, автоматическим обнаружением неисправностей, автоматической встроенной системой безопасности, защитой от электромагнитного излучения и автоматической оптимизацией производительности", - подчеркивает компания, отмечая, что устройство также может следить за качеством воды через приложение.

В своем техническом описании Genesis Systems заявляет, что WC-100 рассчитан на семьи из четырех человек, которые, по ее оценкам, могут получать более 100 галлонов (378 л) пресной воды в день. Те, кто хочет использовать его в более крупных домах, могут объединить несколько устройств, чтобы получить больший объем жидкости. Компания также уточняет, что для работы в идеальных условиях устройство должно находиться в среде с влажностью более 35 % и температурой от 56oF минимум до 110oF максимум, что соответствует диапазону от 13,3oC до 43,3oC.

CNET сообщает, что в условиях 26,6 C и влажности 50 % удалось достичь производительности почти 380 литров в день. При более низком уровне влажности устройство по-прежнему производит воду, хотя и в меньшем объеме. Устройство требует напряжения питания 220-240 В и может подавать воду по требованию или непрерывно. Что касается жидкости, то компания гарантирует, что она соответствует требованиям EPA, американского агентства по охране окружающей среды, и стандартам Национального научного фонда. "На вкус она лучше, чем водопроводная вода в моем отеле в Лас-Вегасе", - рассказал CNET журналист Джон Рид, попробовавший стакан WC-100 на выставке CES.

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WC-100 очень громоздкий. В его спецификации указано, что он весит 272 кг и имеет размеры 61,5 x 53 x 43'' в длину, ширину и высоту соответственно. На выставку CES она приехала с еще более громоздким устройством весом 360 кг. В дополнение к своей способности генерировать воду, он может хранить на борту 50 галлонов или 189 литров. Для его работы необходимы фильтры для воды и воздуха на 0,01 микрона, а также ультрафиолетовая очистка воды, система дистанционного управления, приложения для Android и Apple, датчик, управляющий баком, и другие датчики, способные измерять влажность.

Размер - не единственное, что делает WC-100 громоздким. Компания рассчитывает получить устройства в первом квартале 2024 года и отгрузить их к июлю, но получить WC-100 в свои руки будет не дешево: он стоит 19 995 долларов, а чтобы его забронировать, нужно заплатить 500 долларов, хотя Genesis Systems заявляет на своем сайте, что вы можете вернуть деньги без штрафа, если отмените заказ до того, как он отправится к месту назначения.

WC-100 WaterCube утверждает, что использует технологию RWA. По словам создателей, она "имитирует природный процесс извлечения воды из воздуха". Несмотря на то, что на выставке CES 2024 был представлен первый в мире бытовой прибор с поддержкой IoT, способный удовлетворить все потребности человека в пресной воде, извлекая ее из воздуха, его подход не является абсолютно новым.

Другие компании уже применяли стратегии на основе AWH, которые, по сути, улавливают атмосферную воду и используют влажность окружающей среды различными способами. Хорошими примерами являются система с гигроскопическим гелем, солями и солнечной энергией, недавно представленная Университетом Цзяо Тун в Шанхае, или Kumulus-1, генератор атмосферной воды в форме амфоры, который, по словам его разработчиков, может обеспечить от 20 до 30 литров в день.

У самой компании Genesis Systems есть модель WaterCube 1000, способная, по ее утверждению, генерировать от 3800 до 18 900 литров воды в день, что достаточно для целой деревни, хотя модель W-100 нацелена на другую область: домашнее хозяйство. WC-1000 имеет гораздо больший размах крыльев и весит более 8 100 кг.

#технология #ces 2024 #изобретение #засуха #wc-100 watercube
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