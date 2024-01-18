Все упоминания об этой функции были удалены и из инструмента сравнения Apple Watch.

Мы знали, что это произойдет, но сейчас это стало известно официально: Apple Watch Series 9 и Ultra 2 больше не включают функцию мониторинга уровня кислорода в крови.

Это изменение стало результатом патентного спора между компанией из Купертино и медицинской компанией Masimo, из-за которого Apple ненадолго запретили продавать и импортировать свои последние версии Apple Watch в США. Теперь, чтобы выполнить решение суда, Apple переработала дизайн новых вариантов Watch без пульсоксиметра, который используется для измерения уровня насыщения крови кислородом.

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На сайте Apple Watch появилось уведомление, предупреждающее пользователей о том, что часы Apple Watch Series 9 и Ultra 2 теперь поставляются без этой функции. Все упоминания об этой функции были удалены и из инструмента сравнения Apple Watch.

По данным Macrumors, новые устройства Apple Watch, продаваемые Apple, по-прежнему будут включать приложение "Кислород в крови", но оно не будет функционировать. Сайт утверждает, что приложение по-прежнему работает для тех, кто уже владеет этими моделями Apple Watch, хотя неясно, как долго это продлится.

Однако есть и положительный момент, но только для тех, кто находится за пределами США. Поскольку вердикт суда распространяется только на США, приложение Blood Oxygen должно продолжать работать на моделях Apple Watch, проданных за пределами США.

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Apple подала апелляцию на решение суда, и, возможно, в случае успешного рассмотрения апелляции функция будет введена вновь. Пока же мониторинг уровня кислорода в крови, который Apple когда-то называла " потрясающей инновацией", остается под запретом в США.