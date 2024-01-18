Samsung был королем сегмента смартфонов на протяжении многих лет, но теперь его обогнала Apple

Samsung долгие годы лидировала на рынке смартфонов, но ничто не вечно, и даже король смартфонов может потерять свой трон.

Согласно данным аналитических компаний, в 2023 году южнокорейский производитель утратил свое лидерство. Первое место досталось ранее занимавшей второе место компании Apple, которая в прошлом году осуществила поставку 234,6 миллиона iPhone (рост на 3,4% по по сравнению с 2022 годом), в то время как Samsung поставила 226,6 миллиона смартфонов, что стало самым большим снижением среди всех компаний на 13,6%.

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Apple впервые за долгое время стала лидером рынка смартфонов как за весь год, так и в четвертом квартале. В четвертом квартале компания поставила 80,5 миллиона смартфонов, в то время как Samsung за этот квартал поставила 53 миллиона смартфонов. В 2023 году доля рынка технологического гиганта из Купертино составляла 20,1%, в то время как Samsung контролировала 19,4%. Разница невелика, но всё же.

По объему поставок за весь 2023 год Xiaomi находится на третьем месте с долей рынка 12,5%, в то время как Oppo и Transsion расположились на четвертом и пятом местах с долями рынка 8,8 и 8,1% соответственно. В годовом исчислении только Apple и Transsion продемонстрировали положительный рост, увеличившись на 3,7 и 30,8% соответственно.

По данным IDC и исследовательской компании Canalys, сегмент смартфонов вырос на 8,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на рынок было поставлено 326 миллионов смартфонов.

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В связи с этим может показаться неожиданным, что 13-летняя серия лидерства Samsung в отрасли прервалась.