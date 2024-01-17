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dima0782
BMW показала на выставке CES 2024 искусственный интеллект без сбоев
Ограниченные возможности искусственного интеллекта позволяют качественнее вести беседу

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Волна истерии по поводу ИИ на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе была во многом предсказуема. В конце концов, это крупнейший технологический тренд современности, и какой стартап не хотел бы стать частью этого шумного движения?

Для меня немного удивительнее широкое распространение этой идеи среди автопроизводителей. BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen сделали на CES анонсы, связанные с искусственным интеллектом. Неожиданность заключается в том, что, несмотря на свою увлекательность, технологии вроде ChatGPT оказались ненадежными, когда дело доходит до таких мелочей, как предоставление полезной, фактической информации.

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Для своей реализации BMW предложила убедительное решение проблемы: использовать возможности большой языковой модели, такой как Alexa LLM от Amazon, но разрешить ей ссылаться только на информацию из внутренней документации BMW об автомобиле.

Это ограничение - процесс, называемый Retrieval-Augmented Generation. В результате взаимодействие ИИ оказалось гораздо более ограниченным, чем у других производителей. Тем не менее, это огромный шаг вперед по сравнению с существующими голосовыми помощниками, и он появится в современных автомобилях в конце этого года.

Это будет просто часть существующего интеллектуального персонального помощника компании. Думайте о нем как о разумном руководстве по эксплуатации автомобиля, способном рассказать вам все о вашей машине, объяснить, почему, и придать этому множество нюансов.

Например, вы можете попросить свой BMW не только включить тот или иной режим движения, но и описать различия между ними, и даже сказать что-то вроде: "Я собираюсь проехаться по извилистой дороге. Какие настройки привода вы бы порекомендовали?".

На первый взгляд это звучит неубедительно, но подождите, потому что я думаю, что это может быть одним из самых ценных применений для автомобильного ИИ. Почему? Потому что многие современные автомобили, особенно премиум-класса, до смешного сложны.

Они напичканы таким головокружительным количеством функций и возможностей, что производители все чаще отказываются от бумажных руководств. Во-первых, их слишком громоздко печатать, а во-вторых, они устаревают, как только чернила попадают на бумагу.

Попытка уследить за всеми возможностями автомобиля превратилась в настоящий кошмар, который немного смягчился с появлением голосовых помощников. Возможность сказать: "Включите подогрев руля" - избавила меня от многих минут тыканья в подменю на тестовых автомобилях с сенсорным экраном.

Однако эти голосовые помощники легко сбиваются, если вы не знаете точного названия нужной вам функции.

Голосовой помощник BMW с LLM-улучшением не только способен понять, что вы имеете в виду, даже если вы не используете термин, который придумала команда брендинга компании, но и может отвечать на такие команды, как: "Объясни мне это, как будто я пятилетний ребенок".

Например, когда автомобиль попросили объяснить режим Efficient, он сказал: "Режим Efficient - это как в игре, когда вы хотите использовать как можно меньше деталей, чтобы выиграть". Системы автомобиля работают вместе, чтобы использовать как можно меньше топлива, что полезно и для окружающей среды, и для вашего кошелька.

Если вам удастся поставить в тупик этого нового голосового помощника, вместо того чтобы просто сказать "Я не понимаю", он задаст вопросы, чтобы понять суть вашего запроса.

Если вы опытный пользователь и автомобильный ценитель, это, вероятно, не покажется вам слишком забавным. Но представьте себе человека, который только начинает знакомиться с этой замечательной эрой мобильности, человека, который никогда раньше не владел автомобилем с сенсорным экраном. Это может значительно улучшить их впечатления от владения автомобилем.

BMW, однако, заявила, что это только первый шаг. В конечном счете, BMW реализует Alexa LLM, чтобы включить больше функций, таких как навигация и точки интереса.

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Компания не дала четкого представления о том, когда можно ожидать появления этих дополнительных тем для обсуждения с помощью искусственного интеллекта, но этот первый шаг, по крайней мере, уже не за горами. BMW утверждает, что вы сможете вести подобные разговоры в своих автомобилях под управлением операционной системы 9 уже этим летом.

#искусственный интеллект #авто #bmw #ces 2024
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