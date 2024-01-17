Помимо голосовых обновлений, администраторы теперь могут делиться в чате опросами

WhatsApp представил новые функции, с помощью которых каналы могут взаимодействовать со своими подписчиками. Самой большой из них, пожалуй, являются голосовые обновления. Администраторы и владельцы каналов, например, знаменитости, теперь могут отправлять голосовые сообщения своей группе.

По словам разработчиков, пуэрториканский рэпер Bad Bunny стал первой знаменитостью, опробовавшей эту функцию, но уже сегодня она распространяется повсеместно. Голосовые обновления - одна из самых популярных функций WhatsApp, вероятно, потому, что она позволяет пользователям отправлять сообщения без необходимости набирать текст, даже находясь за рулем или занимаясь чем-то другим.

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Помимо голосовых обновлений, администраторы теперь могут делиться в чате опросами, на которые могут отвечать их подписчики. Кроме того, WhatsApp теперь позволяет каналам иметь до 16 администраторов, если они хотят быть уверены, что их подписчики всегда в курсе последних новостей. Что касается фанатов, то теперь они смогут поделиться обновлением канала в качестве своего статуса, который напоминает Stories. Поскольку в статусе WhatsApp можно делиться голосовыми заметками, это, предположительно, означает, что они также смогут делиться голосовыми обновлениями канала, если захотят. Все эти функции уже доступны пользователям WhatsApp по всему миру.