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dima0782
ИИ от Microsoft получает платную версию Pro
Copilot Pro - это платная версия искусственного интеллекта Microsoft.

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Компания Microsoft объявила о том, что все возможности Copilot становятся доступными для большего числа людей и предприятий. Приложение Copilot также официально доступно для устройств на базе Android и iOS.

ИИ от Microsoft по подписке

Copilot Pro - это платная версия искусственного интеллекта Microsoft. По словам американского гиганта, новая подписка предоставляет самые продвинутые функции и возможности решения Copilot от Microsoft тем, кто хочет ими воспользоваться.

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Copilot Pro предоставляет:

  • единую среду искусственного интеллекта, которая работает на всех устройствах, понимая контекст в Интернете, на рабочем столе, в приложениях, а вскоре и в телефоне, чтобы предоставить пользователям необходимую поддержку в нужный момент,
  • доступ к решению Copilot в Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote на PC, Mac и iPad для подписчиков платформы Microsoft 365 Personal and Family,
  • приоритетный доступ к новейшим моделям, включая OpenAI GPT-4 Turbo, в том числе в пиковые моменты для повышения производительности, а в скором времени - возможность переключаться между моделями для оптимизации работы по своему усмотрению,
  • улучшенное создание изображений AI с помощью Image Creator от Designer (ранее Bing Image Creator), обеспечивающее более высокую производительность со 100 улучшениями в день, а также более детальное качество изображений и горизонтальный формат изображений,
  • возможность создания собственного Copilot GPT - персонализированного Copilot, предназначенного для конкретной темы, - в новом инструменте Copilot GPT Builder (появится в ближайшее время) с помощью простого набора подсказок.

Стоимость месячной подписки на Copilot Pro установлена на уровне 20 долларов.

Copilot для Android и iOS

Компания Microsoft официально объявила о выпуске приложения Copilot для Android и iOS. Оно включает в себя те же возможности, что и Copilot на ПК, в том числе доступ к GPT-4, u использование Dall-E 3 для создания изображений и возможность использовать изображения с телефона во время разговора с Copilot. Приложение можно загрузить из магазина Google Play или Apple App Store.

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Также Copilot появится в мобильном приложении Microsoft 365 для Android и iOS, которым смогут пользоваться отдельные пользователи с учетной записью Microsoft. Ожидается, что эта новая функция будет представлена в следующем месяце.

#microsoft #искусственный интеллект #copilot pro
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