Xiaomi вновь порадовала нас своими новинками

Недавно Xiaomi представила серию смартфонов Redmi Note 13 5G в Индии, после того как запустила ее в Китае. Теперь компания представила эту серию на глобальном мероприятии в Бангкоке, Таиланд.

Наряду с этой серией компания также выпустила смартфоны Redmi Note 13 4G, Redmi Watch 4 и Redmi Buds 5.

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Redmi Watch 4 оснащены 1,97-дюймовым AMOLED-дисплеем. Они имеют среднюю рамку из алюминиевого сплава и функциональную вращающуюся заводную головку из нержавеющей стали. Модель также снабжена датчиком фотоплетизмографии (PPG) для измерения частоты пульса и содержания кислорода в крови.

Кроме того, пользователям предлагается более 150 спортивных режимов, шесть автоматически распознаваемых видов деятельности и функция вызова по Bluetooth. Часы выпущены в серебристо-сером или обсидианово-черном корпусе, с ремешками пастельно-фиолетового, темно-голубого или мятно-зеленого цвета. Стоимость составляет $107.

Redmi Buds 5 включает Buds 5 и Buds 5 Pro с одинаковым дизайном наушников, стержнем и силиконовыми наконечниками. Устройства оснащены функцией обнаружения ушей, которая приостанавливает воспроизведение, как только наушники снимаются.

Наушники поставляются в корпусе со степенью защиты IP54. Redmi Buds 5 оснащены 12,4-миллиметровыми динамиками с титановым покрытием, а вариант Pro - 11-миллиметровыми.

Обе модели имеют три уровня активного шумоподавления до 52 дБ и 46 дБ соответственно и три режима прозрачности.

Buds 5 поставляются с двумя микрофонами, в то время как модель Pro получила три микрофона. Для бесперебойного соединения серия Redmi Buds 5 поддерживает Bluetooth v5.3. Заявлено, что время работы обоих наушников составляет 10 часов, а с чехлом - 40 часов.

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Наушники представлены в черном, белом и синем цветах. Что касается цены, то стандартная модель стоит 46 долларов, а модель Pro - 78 долларов.