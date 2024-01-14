Торговая война между Apple и Microsoft началась еще в 1980-х годах

Завершение пятничного дня на фондовом рынке оставило приятный сюрприз для жителей Редмонда: стоимость акций Microsoft выросла более чем на 5 %, что увеличило ее рыночную капитализацию до 2,89 триллиона долларов США - рекордный показатель для компании, которой удалось обогнать Apple, оцениваемую в 2,87 миллиарда долларов США.

Apple остается самой дорогой компанией в мире (если говорить о публично торгуемых компаниях) уже более года, в то время как Microsoft удалось обогнать ее еще дважды - в 2018 и 2021 годах.

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Рост цен на акции Microsoft в 2024 году укладывается в рамки искусственного интеллекта, напомним, что компания была одним из главных игроков в продвижении OpenAI, создателей знаменитого ChatGPT. С другой стороны, Apple потеряла позиции в плане спроса на свои iPhone, особенно в Китае, где пандемия нанесла серьезный ущерб экономике, которая все еще восстанавливается очень медленно. Кроме того, главный местный производитель в этих широтах, Huawei, также расширил свое участие в конкурентной борьбе в своей стране.

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Торговая война между Apple и Microsoft началась еще в 1980-х годах, когда две компании вели ожесточенную борьбу за контроль над персональными компьютерами, хотя в 2000-х годах компания, основанная Стивом Джобсом, получила явное преимущество благодаря выпуску iPhone.