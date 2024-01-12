Новые модели очень четко различаются по производительности.

Никого не нужно убеждать в том, что Xiaomi набирает обороты и может выпустить множество моделей смартфонов. Однако на этот раз китайцы не стали церемониться с брендом Poco, предлагая сегодня три модели среднего ценового сегмента: Poco X6 Pro, Poco X6 и Poco M6. Самый дешевый стоит 277 долларов, а самый дорогой - 478 долларов. Так что есть из чего выбрать.

Новые модели очень четко различаются по производительности. В Poco X6 Pro установлен лучший чипсет MediaTek Dimensity 8300 и самая быстрая память (LPDDR5X + UFS 4.0). Poco X6 использует мощности Snapdragon 7s Gen 2 и память LPDDR4X и UFS 2.2. Самым слабым является Poco M6 Pro с его MediaTek Helio G99 и также более медленной памятью LPDDR4X и UFS 2.2.

реклама

POCO X6 Pro

Обе более дорогие модели - Poco X6 Pro и Poco X6 - оснащены одинаковыми 120-герцовыми AMOLED-экранами с разрешением 1220 x 2712 пикселей и диагональю 6,67 дюйма. Более дешевый Poco M6 Pro также получил 6,67-дюймовую AMOLED-панель с частотой 120 Гц, но с меньшим разрешением 1080 x 2400 пикселей.

На старте продаж только Poco X6 Pro получил последнюю версию Android 14. Пользователям Poco X6 и Poco M6 Pro придется пока довольствоваться более старой Android 13, то есть лишится одного крупного обновления.

POCO X6

Все новые смартфоны Poco оснащены стереодинамиками, а модели Poco X6 и Poco M6 Pro дополнительно имеют 3,5-мм разъем для наушников. Все они также получили корпуса с сертификатом защиты от брызг IP54.

На первый взгляд, все три смартфона оснащены одинаковыми камерами. Основные - стандартные 64 МП с OIS, широкоугольный 5 МП и макромодули 2 МП, а также 16-мегапиксельная фронтальная камера. Однако если посмотреть на точные характеристики, то стандартный модуль камеры Poco X6 Pro имеет чуть более светосильную оптику (f/1.7 против f/1.8 у Poco X6 и Poco M6 Pro). То же самое можно сказать и о фронтальной камере (f/2,4 против f/2,5 у остальных).

POCO M6 Pro

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Poco X6 получил самый большой аккумулятор. Его емкость составляет 5100 мАч. Poco X6 Pro и Poco M6 Pro получили чуть меньшие элементы - 5000 мАч. Все смартфоны поддерживают проводную зарядку мощностью 67 Вт и имеют соответствующие сетевые зарядные устройства в коробках. А вот индуктивную зарядку не поддерживает ни один из них.