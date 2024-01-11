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dima0782
Rabbit r1, небольшой помощник с искусственным интеллектом уже продается за 199 долларов
Устройство способно выполнять такие задачи, как заказ еды или бронирование поездки.

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Стартап под названием Rabbit представил свое устройство. Rabbit r1 - это малогабаритное устройство с установленной операционной системой, основанной на искусственном интеллекте. Устройство способно выполнять такие задачи, как заказ еды или бронирование поездки.

Карманный ИИ-помощник от Rabbit

Стартап Rabbit только что представил свой последний продукт, который представляет собой карманный ИИ-помощник. Устройство получило название Rabbit r1. Аппарат работает под управлением Rabbit OS, которая основана на LAM (Large Action Model), что, несомненно, гарантирует множество преимуществ. Это связано с тем, что LAM способна изучать то, как люди используют свои компьютеры. LAM может изучить любой интерфейс в любом программном обеспечении. Таким образом, Rabbit r1 сам способен управлять интерфейсом, понимать намерения пользователя и, соответственно, выполнять те или иные действия. Операционная система была обучена благодаря данным, полученным от людей, которые просто работали с приложениями. Так, с помощью голосовых команд устройство способно выполнять различные задачи, такие как заказ поездок, заказ еды или общение с людьми.

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Rabbit

Чтобы вызвать помощника, достаточно нажать кнопку на боковой стороне устройства, а затем отдать соответствующую команду. Разумеется, оборудование понимает естественный язык. Однако это не единственный способ ввода информации: вы также можете встряхнуть устройство, чтобы на экране появилась клавиатура. Интересно, что на Rabbit r1 нет никаких приложений. Хотя это кажется довольно странным, объяснение этому факту простое. Для выполнения задач Rabbit r1 использует интернет. Следовательно, для передачи данных необходимо оснастить его SIM-картой.

Аппаратное обеспечение, цена и доступность

Пользователи также могут научить r1 выполнять операции, например, бронировать места в отеле. Кроме того, предполагается, что аппаратное обеспечение можно будет обучить выполнять более сложные задачи, требующие выполнения нескольких шагов. Что касается физической стороны Rabbit r1, то устройство оснащено 2,88-дюймовым сенсорным экраном. Также на борту присутствует камера для съемки фото и видео. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 1 000 мАч, который можно заряжать через актуальный порт USB-C.

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Rabbit r1 уже доступен для предварительного заказа на официальном сайте компании. Цена составляет 199 долларов. Без сомнения, r1 выглядит очень интересно, но сложно сказать, сможет ли он охватить большую аудиторию в условиях доминирования смартфонов.

#гаджет #rabbit #rabbit r1 #ии помощник #карманный ии
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