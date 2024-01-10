Комиссия заявляет, что рассматривает возможность заключения ряда соглашений между крупными игроками цифрового рынка и разработчиками генеративного ИИ

Инвестиции Microsoft в OpenAI в размере 13 миллиардов долларов могут противоречить европейским правилам слияний. Регулирующие органы рассматривают вопрос о проведении расследования в отношении крупных инвестиций.

Об этом сообщила Европейская комиссия. Возможное расследование является частью информации, которую орган ЕС хочет собрать о двух рынках - "виртуальных миров" и "генеративного искусственного интеллекта". Комиссия хочет знать, насколько конкурентными являются эти рынки. "Мы приглашаем компании и экспертов рассказать нам о любых проблемах конкуренции, с которыми они сталкиваются в этих секторах, а также внимательно следить за сотрудничеством в области искусственного интеллекта, чтобы убедиться, что они не нарушают динамику рынка без необходимости", - пояснила комиссар по конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager). У компаний есть время до 11 марта, чтобы представить свои соображения.

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Объявляя о возможном дополнительном расследовании, орган ЕС заявил, что тщательно изучит все представленные материалы. "После этого Комиссия может организовать семинар во втором квартале 2024 года, чтобы собрать воедино все различные точки зрения, вытекающие из представленных материалов, и продолжить обсуждение", - говорится в заявлении.

Сотрудничество

Комиссия заявляет, что рассматривает возможность заключения ряда соглашений между крупными игроками цифрового рынка и разработчиками генеративного ИИ. "Европейская комиссия изучает влияние этих соглашений на динамику рынка", - говорится в заявлении. О каком сотрудничестве идет речь, неясно.

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В частности, упоминаются только инвестиции Microsoft в OpenAI. ЕС хочет знать, требует ли эта инвестиция тщательного расследования в соответствии с Положением о слияниях ЕС. Реакции Microsoft на эту новость пока нет, но технологическая компания уже однажды заявляла, что не владеет никакой частью OpenAI.