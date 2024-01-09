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dima0782
Головная боль Apple в Китае усиливается по мере того, как продажи iPhone падают двузначными цифрами
Тяжелое начало года для Apple продолжается.

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Компания по-прежнему вовлечена в публичную судебную тяжбу, которая блокирует продажи ее часов Apple Watch в США. Между тем, в первую неделю января акции компании были дважды понижены: сначала Barclays, а затем Piper Sandler.

Проблемы Apple в Китае также усугубляются

Данные, полученные Bloomberg от компании GfK, занимающейся исследованиями рынка, показали, что iPhone 15 продается в Китае не так хорошо, как его предшественник. 

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источник: olhardigital.com.br

Медленный старт последней модели Apple недавно вырос до 30 % в годовом исчислении, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Jefferies во главе с Эдисоном Ли.

По мнению аналитиков Jefferies, Apple вряд ли удастся восстановить продажи iPhone после такого вялого старта, и они прогнозируют двузначное падение объемов в 2024 году. Аналогичное падение компания наблюдала в декабре, по данным Bloomberg.

Отношения Apple с Китаем в последнее время находятся в напряженном состоянии

Китайское правительство пресекает использование смартфонов iPhone официальными лицами страны. Ранее Bloomberg сообщал, что китайским чиновникам по меньшей мере в восьми провинциях было приказано прекратить пользоваться телефонами Apple. 

Apple также испытывает давление со стороны местного конкурента Huawei. Аналитики Jefferies ранее заявили, что Huawei опередила Apple в выпуске iPhone 15 со своим смартфоном Mate 60 Pro, выпущенным за несколько недель до новой итерации iPhone от Apple.

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В прошлом году генеральный директор компании Тим Кук совершил две поездки в Китай, чтобы попытаться отстоять позиции компании в стране. Китай уже давно является одним из самых важных международных рынков для производителя iPhone, и большая часть производства компании по-прежнему осуществляется там.

#apple #китай #iphone 15
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