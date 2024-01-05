Акции Apple получили два понижения за неделю на фоне опасений, что отставание продаж iPhone и патентный спор с производителем медицинского оборудования Masimo повлияют на продажи Apple Watch.

Новый год только начался, но он уже приносит неприятности Apple. Акции компании получили два понижения за неделю, сначала от Barclays, а затем от Piper Sandler.

Аналитики Barclays во главе с Тимом Лонгом понизили свой рейтинг с "равного веса" до "недовеса", скорректировав ценовой ориентир по акциям со $161 до $160. В записке аналитики ссылаются на "слабые" продажи iPhone 15 в Китае, одном из крупнейших рынков Apple, а также на "отсутствие подъема в сегментах Mac, iPad и носимых устройств".

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Reuters

Аналитики Piper Sandler во главе с Харшем Кумаром понизили свой рейтинг с "сверхвзвешенного" до "нейтрального", снизив ценовой ориентир с $220 до $205. Кумар написал, что они обеспокоены запасами телефонов в первой половине года и считают, что темпы роста продаж устройств достигли своего пика, сообщает Reuters. Аналитики также сослались на "ухудшение макроэкономической ситуации в Китае", сообщает Reuters.

В четверг акции Apple закрылись на отметке $181,91, упав на 1,27 %. За последние пять дней акции Apple упали более чем на 6 %, что хуже, чем на более широком рынке за тот же период времени, который снизился всего на 2 %.

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Apple также оказалась в центре напряженной юридической борьбы. Патентный спор компании с производителем медицинского оборудования Masimo ненадолго привел к запрету продаж Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США.