реклама
Новый год только начался, но он уже приносит неприятности Apple. Акции компании получили два понижения за неделю, сначала от Barclays, а затем от Piper Sandler.
Аналитики Barclays во главе с Тимом Лонгом понизили свой рейтинг с "равного веса" до "недовеса", скорректировав ценовой ориентир по акциям со $161 до $160. В записке аналитики ссылаются на "слабые" продажи iPhone 15 в Китае, одном из крупнейших рынков Apple, а также на "отсутствие подъема в сегментах Mac, iPad и носимых устройств".
реклама
Аналитики Piper Sandler во главе с Харшем Кумаром понизили свой рейтинг с "сверхвзвешенного" до "нейтрального", снизив ценовой ориентир с $220 до $205. Кумар написал, что они обеспокоены запасами телефонов в первой половине года и считают, что темпы роста продаж устройств достигли своего пика, сообщает Reuters. Аналитики также сослались на "ухудшение макроэкономической ситуации в Китае", сообщает Reuters.
В четверг акции Apple закрылись на отметке $181,91, упав на 1,27 %. За последние пять дней акции Apple упали более чем на 6 %, что хуже, чем на более широком рынке за тот же период времени, который снизился всего на 2 %.
Apple также оказалась в центре напряженной юридической борьбы. Патентный спор компании с производителем медицинского оборудования Masimo ненадолго привел к запрету продаж Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США.