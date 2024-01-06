NVIDIA делает все возможное, чтобы поставлять клиентам передовые GPU, даже несмотря на экспортные ограничения.

NVIDIA придумала, как соблюсти экспортные ограничения США. Компания создала новые модели видеокарт с урезанными спецификациями, чтобы соответствовать требованиям. Одним из таких чипов является недавно представленный RTX 5880 ADA.

По всей видимости, NVIDIA делает все возможное, чтобы поставлять клиентам передовые GPU, даже несмотря на экспортные ограничения. В качестве примера можно привести недавно выпущенный GeForce RTX 4090D, который является слегка урезанной версией флагманского RTX 4090. Урезанные спецификации позволяют RTX 4090D легально продаваться в Китае. Похожий случай представляет собой еще один графический процессор NVIDIA, созданный для профессиональных задач. Речь идет о недавно представленном RTX 5880 ADA, который является модификацией RTX 6000 ADA.

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NVIDIA

Как вы уже догадались, RTX 5880, скорее всего, был создан в связи с ограничениями, с которыми сталкивается Китай. Соответственно, и технические характеристики этого чипа снижены по сравнению с его прототипом. И насколько? RTX 5880 ADA использует урезанную версию графического процессора AD102, что дает 14080 единиц CUDA. Таким образом, количество ядер CUDA уменьшилось на 22,5 %. Впрочем, лучше продавать более слабую карту, чем вообще никакую.

Объем VRAM остался прежним

Количество ядер Tensor также было уменьшено. Вместо 568, доступных в RTX 6000 ADA, на борту RTX 5880 ADA их 440. Уменьшение коснулось и показателя общей мощности платы (TBP), который составляет 285 Вт вместо 300 Вт. Что осталось неизменным, так это VRAM. Обе модели, RTX 6000 ADA и RTX 5880 ADA, имеют 48 ГБ. Память работает на 384-битной шине и имеет максимальную пропускную способность 960 ГБ/с.

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Сокращение спецификаций привело к заметному падению производительности. По данным NVIDIA, производительность RTX 5880 ADA в вычислениях с одинарной точностью составляет 69,3 TFLOPS. Для сравнения, модель RTX 6000 ADA, как ожидается, предложит 91,1 TFLOPS.