Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
NVIDIA представляет новый графический процессор RTX 5880 ADA
NVIDIA делает все возможное, чтобы поставлять клиентам передовые GPU, даже несмотря на экспортные ограничения.

реклама

NVIDIA придумала, как соблюсти экспортные ограничения США. Компания создала новые модели видеокарт с урезанными спецификациями, чтобы соответствовать требованиям. Одним из таких чипов является недавно представленный RTX 5880 ADA.

По всей видимости, NVIDIA делает все возможное, чтобы поставлять клиентам передовые GPU, даже несмотря на экспортные ограничения. В качестве примера можно привести недавно выпущенный GeForce RTX 4090D, который является слегка урезанной версией флагманского RTX 4090. Урезанные спецификации позволяют RTX 4090D легально продаваться в Китае. Похожий случай представляет собой еще один графический процессор NVIDIA, созданный для профессиональных задач. Речь идет о недавно представленном RTX 5880 ADA, который является модификацией RTX 6000 ADA.

реклама

NVIDIA

Как вы уже догадались, RTX 5880, скорее всего, был создан в связи с ограничениями, с которыми сталкивается Китай. Соответственно, и технические характеристики этого чипа снижены по сравнению с его прототипом. И насколько? RTX 5880 ADA использует урезанную версию графического процессора AD102, что дает 14080 единиц CUDA. Таким образом, количество ядер CUDA уменьшилось на 22,5 %. Впрочем, лучше продавать более слабую карту, чем вообще никакую.

Объем VRAM остался прежним

Количество ядер Tensor также было уменьшено. Вместо 568, доступных в RTX 6000 ADA, на борту RTX 5880 ADA их 440. Уменьшение коснулось и показателя общей мощности платы (TBP), который составляет 285 Вт вместо 300 Вт. Что осталось неизменным, так это VRAM. Обе модели, RTX 6000 ADA и RTX 5880 ADA, имеют 48 ГБ. Память работает на 384-битной шине и имеет максимальную пропускную способность 960 ГБ/с.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сокращение спецификаций привело к заметному падению производительности. По данным NVIDIA, производительность RTX 5880 ADA в вычислениях с одинарной точностью составляет 69,3 TFLOPS. Для сравнения, модель RTX 6000 ADA, как ожидается, предложит 91,1 TFLOPS. 

#nvidia #графические процессоры #rtx 5880 ada
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA запускает ещё один графический процессор в обход санкций против Китая – RTX 5880 Ada
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
7
Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
82
Электросноуборд Cyrusher Ripple едет даже по равнине
1
После ухода из РФ Xerox, Canon, Epson и HP российские пользователи перешли на китайские подделки
13
Сэм Бэнкман-Фрид, До Квон и Алекс Машинский могут отправиться за решетку в 2024 году
+
В Сети показали планирующую бомбу ОФАБ-250 с УМПК в белгородском поле, которая не разорвалась
1
Украина получила от Германии зенитно-артиллерийскую систему Skynex: что о ней известно
7
Samsung делает неожиданное бесплатное предложение каждому пользователю Galaxy S24
2
Huawei представляет собственную операционную систему HarmonyOS
3
Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
3
ForMovie запускает Xming Page One: первый в мире проектор Google TV с разрешением 1080P
+
Samsung хочет избавиться от людей на своих заводах по производству чипов к 2030 году
+
Dogecoin (DOGE) упал на 15%
+
Компания AnTuTu назвала смартфоны, которыми больше всего довольны пользователи
2
Загадочный заказчик попросил украсить и без того дорогой гиперкар карбоном и 24-каратным золотом
1
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
3
Бренд Plextor прекратил свое существование — аналогичная участь ранее постигла OCZ
2
Ziggymoto разработала концепт мотоцикла-трансформера «5 в 1»
+
Подразделения получили модернизированные танки Т-80 БВМ
+
Стали известны самые производительные Android-смартфоны по версии AnTuTu
2

Популярные статьи

О советском ударном самолёте МиГ-27
4
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
82
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
87
MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
9
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
60
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
12
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
15
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
8
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
4

Сейчас обсуждают

Waramagedon
11:15
Расходы Роскосмоса кратно ниже, не нужно выдумывать. Именно коммерческий и технологический успех толкает клиентов Роскосмоса к заключению контрактов.
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
-=metallist=-
11:14
А их никто не спрашивает. Но что то этот чиновник слишком много о себе возомнил, чтобы ради него или его родственников пендосы начали что то изменять в санкционной политике.
Кадыров предложил Западу снять с его родственников санкции в обмен на украинских военнопленных
century84
11:14
Больше напоминает снаряд ПМВ для гаубицы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4. Хохлам не в первой желаемое за действительное выдавать.
В Киеве показали целую боеголовку от "Кинжала" – Но ведь раньше было заявлено, что их все "сбили"
glavhyilo
11:13
ракета летит в облаке плазмы,от высокой скорости нагрев до плазмы идёт вокруг неё.А как известно плазма не проводит радиосигналы,но тем не менее ракета управляется по радиосигналу,а вот как никто не з...
В Киеве показали целую боеголовку от "Кинжала" – Но ведь раньше было заявлено, что их все "сбили"
-=metallist=-
11:13
А что это с них так дымок идет? На что намекают?
FSP представила новую линейку корпусов CUT593
Александр Пурвин
11:12
А что они будут разминировать отступая тылы?
ВСУ получат от Словакии универсальную машину разминирования UOS Bellarty
Артемий Черных
11:12
Уже лет 15 балаболят былинные прорывы по теме СМП. А их нет и быть не может.
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
-=metallist=-
11:12
На 3й фотке реклама лопат Fiskars))
В Киеве показали целую боеголовку от "Кинжала" – Но ведь раньше было заявлено, что их все "сбили"
Waramagedon
11:11
Поляки влезут когда все переместиться ближе к западу, к гадалке не ходи.
GeForce RTX 4090D поступит в продажу 20 января
-=metallist=-
11:11
А она скупку не разнесет?
В Киеве показали целую боеголовку от "Кинжала" – Но ведь раньше было заявлено, что их все "сбили"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем