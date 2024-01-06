В новинке Teamgroup используется 12-нм контроллер Innogrit IG5666 с низким энергопотреблением, NAND 2 400 MT/S

Компания TeamGroup объявила о том, что ее новtqibq твердотельный накопитель T-Force GE Pro PCIe 5.0 NVMe, в котором используется новый 12-нм многоядерный и энергоэффективный контроллер Innogrit IG5666, дебютирует на выставке CES 2024 в сотрудничестве с Asus.

Это один из немногих твердотельных накопителей PCIe 5.0 NVMe, представленных без контроллера Phison E26, который в основном доминировал на рынке PCIe 5.0.

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TeamGroup

Твердотельный накопитель предназначен для геймеров и энтузиастов, которым нужны экстремальные скорости передачи данных. Скорость чтения SSD достигает 14 000 МБ/с, но более подробные характеристики не сообщаются. Известно, что в GE Pro PCIe 5.0 используется NAND флеш-память со скоростью 2 400 МТ/с, DRAM и технология кэширования SLC.

В SSD T-Force Pro GE используется, судя по всему, предварительно нанесенная графеновая наклейка/радиатор, что, очевидно, является продолжением опыта компании в использовании этого материала - Team Group поставляла графеновый радиатор в комплекте с более ранними накопителями, такими как Cardea A440.

Компания не раскрыла объем памяти и тип NAND, используемой в накопителе, а на ее сайте нет подробной информации о контроллере Innogrit IG5666, как и в случае с SSD T-Force Z52A. Мы знаем, что GE Pro будет использовать форм-фактор 2280, идеально подходящий для основных накопителей для настольных ПК и ноутбуков, но более подробные детали нам придется выяснить на выставке CES.

Team Group известна своими линейками оперативной памяти и SSD, но она также выпустила пару кулеров для накопителей PCIe 5.0 NVMe, например кулер T-Force Siren GD120S AIO для охлаждения исключительно NVMe-накопителей и кулер Siren DUO AIO 360 для охлаждения CPU и NVMe.

Появление контроллера Innogrit обеспечит некоторую конкуренцию компании Phison, которая в настоящее время доминирует в экосистеме контроллеров SSD сторонних производителей. Мы еще не видели новых SSD с интерфейсом PCIe 5.0, использующих контроллеры Silicon Motion SM2508 и SM2504XT, которые должны были появиться в 4 квартале 2024 года. Контроллер SM2508, как ожидается, будет питать одни из лучших SSD в этом году и будет использовать четыре ядра Cortex R8 и одно ядро Cortex M0.

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Сообщается, что Pro GE будет автоматически регулировать производительность, чтобы избежать перегрева, с помощью встроенной системы терморегулирования, которая использует температурные датчики для мониторинга. Это довольно стандартная технология для любых SSD. Пока что подробностей мало, но мы узнаем их на выставке CES.