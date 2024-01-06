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dima0782
Intel получила от ASML первый инструмент для производства микросхем High-NA EUV
Intel стала первым первопроходцем революционной новой технологии литографии

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В пятницу компания Intel объявила о получении первых крупных компонентов инструмента для экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии ASML. В ближайшее время обе компании приступят к сборке машины, поскольку Intel надеется стать первой компанией, которая в ближайшие годы начнет применять оборудование High-NA EUV для широкого производства чипов. В инструменте используется линза с числовой апертурой 0,55 (High-NA), что позволяет чипмейкерам печатать на процессорах более мелкие элементы, чем это было возможно ранее. В прошлом месяце мы уже сообщали о том, что компания ASML начала поставки этого инструмента для Intel.

"Intel Oregon приветствует основные компоненты поставляемой компанией ASML технологии High-NA EUV, которая поможет продолжить неустанное следование закону Мура", - говорится в заявлении Intel.

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Intel

Литографический инструмент Twinscan EXE компании ASML - это огромная машина, поставляемая в 250 ящиках, размещенных в 13 грузовых контейнерах на 13 грузовиках. ASML отправила первый контейнер из Велдховена (Нидерланды) 21 декабря, а теперь Intel получила его на своей площадке вблизи Хиллсборо (штат Орегон). В ближайшие месяцы инструмент будет собран на исследовательском заводе Intel D1X Mod3, где инженеры компании научатся использовать его для производства чипов по технологии 18A.

Литографические машины EUV High-NA снабжены линзой 0,55 NA (High-NA), которая позволяет достичь разрешения 8 нм, что значительно лучше, чем у существующих инструментов EUV - существующая линза 0,33 NA (Low-NA) обеспечивает разрешение 13 нм. Улучшение разрешения будет иметь решающее значение для технологий после 2 нм, требующих либо двойного шаблонирования EUV с низкой NA, либо одиночного шаблонирования EUV с высокой NA. Ожидается, что каждый сканер EUV High-NA будет стоить от 300 до 400 млн. долларов.

Intel начнет установку машины Twinscan EXE:5000, способной обрабатывать 150 пластин в час (при дозе 30 мДж/см 2) с производительностью наложения<1,1 нм. Эта машина будет использоваться в первую очередь для обучения использованию High-NA EUV с технологией Intel 18A (18 ангстрем, 1,8 нм), но реальное крупносерийное производство (HVM) начнется с использованием узла после 18A на машинах ASML Twinscan EXE:5200. Эти машины позволят увеличить производительность до 220 Вт/ч, а производительность обработки изображений - до <0,8 нм.

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Intel хочет вернуть себе первенство в области технологий производства, и компания надеется сделать это с помощью 18A. Благодаря производственным узлам High-NA после 18A Intel надеется не только сохранить лидерство по мощности, производительности и площади, но и установить свои собственные стандарты в области производства High-NA. Это может оказаться стратегическим преимуществом перед конкурентами, подобно тому, как работа TSMC по поиску пути с первыми машинами Low-NA помогла ей создать и сохранить преимущество над Intel.

#intel #asml #литография #производство микросхем
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