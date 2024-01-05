Компания опубликовала в своем аккаунте в соцсети короткое видео, которое не оставляет никаких иллюзий

Рынок портативных устройств скоро станет немного теснее. К конкуренции собирается присоединиться еще один крупный игрок. MSI планирует в скором времени анонсировать свою мобильную консоль. Компания опубликовала в сети трейлер, в котором показаны некоторые детали устройства. MSI также сообщила, когда стоит ожидать новых подробностей.

Новая консоль от MSI на подходе

Устройством, которое способствовало росту популярности мобильных игровых консолей, была Steam Deck. Однако сегодня у портативной консоли от Valve уже есть серьезная конкуренция в виде устройств, поддерживаемых такими сильными брендами, как ASUS и Lenovo. Вскоре к ним присоединится еще одна компания, хорошо известная геймерам и любителям аппаратного обеспечения, - MSI. Тайваньский производитель аппаратного обеспечения с драконом на логотипе объявил о скором дебюте своего собственного предложения для рынка портативных устройств. Компания опубликовала в своем аккаунте в соцсети короткое видео, которое не оставляет никаких иллюзий. Одним из грядущих устройств станет мобильная консоль для геймеров.

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MSI

Само видео, к сожалению, не дает нам слишком много подробностей. В нем есть лишь несколько кадров, на которых видны части устройства. Из них мы узнаем, что консоль будет иметь многоцветную подсветку (предположительно ARGB), которая будет располагаться как минимум вокруг двух элементов управления. Возможно, зон подсветки будет больше, но это пока неизвестно. Двигаясь дальше, MSI также показала перфорированные секции, которые, предположительно, служат отверстиями для входа или выхода воздуха. Не обошлось на консоли и без логотипа бренда.

MSI

Мы знаем, когда состоится официальный анонс

Судя по опубликованным кадрам, компания планирует анонсировать портативную консоль во время предстоящей выставки CES 2024, которая начнется во вторник, 9 января. Тогда мы и узнаем всю информацию. Однако уже сейчас можно сделать несколько предположений. Глядя на то, что предлагают конкуренты и доступные варианты, можно предположить, что у MSI не было другого выбора, кроме как выбрать чип от AMD. В частности, мы можем ожидать, что их консоль будет работать на одном из процессоров линейки Ryzen Z1. Не исключен и вариант, что, как и ASUS, MSI также подготовит две версии - одну с чипом Ryzen Z1 и другую с более мощным Ryzen Z1 Extreme.

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Как видим, рынок портативных консолей представляет большой интерес для производителей аппаратного обеспечения. Возможно, в ближайшее время на него решат выйти и другие известные бренды.