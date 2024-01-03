Экспериментальное подразделение LG Labs анонсировало LG Bon Voyage

CES - крупнейшая в мире выставка электроники, а LG - один из крупнейших мировых производителей электроники. Несомненно, компания, создающая одни из лучших телевизоров в мире, представит множество новых технологий, но она также объявила, что на выставке будет представлен караван.

Именно так, экспериментальное подразделение LG Labs анонсировало LG Bon Voyage, который компания называет "индивидуальным жилым пространством, предназначенным для продления качества жизни дома на природе", что иначе называется караваном (конечно же!).

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источник: LG

Мы еще не видели интерьера, но LG описывает, что "его можно обставить различной мебелью и техникой, включая кровать, холодильник, электрическую плиту, очиститель воды, стайлер и средства по уходу за обувью".

Эта последняя модель на самом деле гораздо меньше предыдущей, которая напоминала прицеп грузовика. Новая модель имеет ширину 2 метра, длину 3,8 метра и высоту 2,2 метра и крепится к обычному автомобилю, так что вам не понадобится восемнадцатиколесный транспорт.

Помимо Bon Voyage, LG также анонсировала несколько других уникальных продуктов, которые будут представлены на CES 2024. Среди них DUOBO от LG Labs, капсульная кофемашина, которая может извлекать две разные капсулы одновременно, а также складной ноутбук LG Gram Fold.

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У LG также есть еще одна новинка - DukeBox от LG Labs, которая сочетает в себе старомодный стиль вакуумной трубки с прозрачным OLED-экраном, что визуально выглядит потрясающе.