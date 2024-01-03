Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
LG создает свой собственный автоприцеп с набором технологий
Экспериментальное подразделение LG Labs анонсировало LG Bon Voyage

реклама

CES - крупнейшая в мире выставка электроники, а LG - один из крупнейших мировых производителей электроники. Несомненно, компания, создающая одни из лучших телевизоров в мире, представит множество новых технологий, но она также объявила, что на выставке будет представлен караван.

Именно так, экспериментальное подразделение LG Labs анонсировало LG Bon Voyage, который компания называет "индивидуальным жилым пространством, предназначенным для продления качества жизни дома на природе", что иначе называется караваном (конечно же!).

реклама

источник: LG

Мы еще не видели интерьера, но LG описывает, что "его можно обставить различной мебелью и техникой, включая кровать, холодильник, электрическую плиту, очиститель воды, стайлер и средства по уходу за обувью".

Эта последняя модель на самом деле гораздо меньше предыдущей, которая напоминала прицеп грузовика. Новая модель имеет ширину 2 метра, длину 3,8 метра и высоту 2,2 метра и крепится к обычному автомобилю, так что вам не понадобится восемнадцатиколесный транспорт.

Помимо Bon Voyage, LG также анонсировала несколько других уникальных продуктов, которые будут представлены на CES 2024. Среди них DUOBO от LG Labs, капсульная кофемашина, которая может извлекать две разные капсулы одновременно, а также складной ноутбук LG Gram Fold.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

У LG также есть еще одна новинка - DukeBox от LG Labs, которая сочетает в себе старомодный стиль вакуумной трубки с прозрачным OLED-экраном, что визуально выглядит потрясающе.

#авто #компания lg #lg bon voyage #автоприцеп
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla достигла рекордных объемов поставок в 2023 году, превзойдя намеченные цели
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
21
В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
8
Энтузиаст проверил, может ли ИИ качественно обходить защиту от ботов
1
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
2
3 января исполняется 15 лет с добычи первого блока в сети Биткоин
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
1
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
6
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
+
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
7
На кремниевой матрице процессора i386 обнаружены инициалы текущего генерального директора Intel
+
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Эксперты назвали основные причины популярности песни из «Холодного сердца»
1
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
10
NASA более двух месяцев не может вскрыть контейнер с образцами астероида
4
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
1
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
1
"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
2

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
28
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
4
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
24
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
37
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
4

Сейчас обсуждают

Сергей Куликов
23:59
Вы лукавите. Купил лапоть с виндой - заплатил скрытый платеж по лицензионным отчислениям. Но с тем, что линукс как десктоп общего назначения шиука спорная, спорить не буду:)
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
corsi
23:55
Крысы в руководстве Некроины знают, что пока они воюют - они нужны, не будет войны - им не жить. Вот и впились, как клещи - в народ.
Совет Украина—НАТО соберётся на внеочередное заседание по теме массированных ударов ВС РФ
Сергей Куликов
23:55
Все так. Только насчет мало кому нужно я бы поспорил, все таки не мало проектов живет под линуксом. И линукс вполне удобен тем, кто с ним работает
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Сергей Куликов
23:51
Вы говорили про ваш вклад в опенсорс, который, как мне показалось, ограничен использованием опенсорсных проектов. Я изначально только это имел в виду
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
SaSeD
23:38
Конечно хочется верить, надеемся. Но морально готовы к многолетнему противостоянию. Сильно запад уже вложился, и слабо верится, что просто забьют на поддержку, выгодного им конфликта
Le Parisien: 2023-й стал самым настоящим "годом Владимира Путина" с множеством подарков для него
Шарманщик
23:36
Прогресс давно стоит на месте из-за действий капиталистической США и подвластных ей колоний таких, как: Германия, Франция, Испания, Италилия, Великобритания, Португалия, Испания, Польша, Чехия, Финля...
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
Вячеслав Эрин
23:34
4070 мало кто берет для 4к, слабовата, 1440р. она збсь, даже для FHD ее берут. Как по мне самая адекватная карта 4000 серии
По темпу роста популярности у геймеров GeForce RTX 4070 обошла все видеокарты
Вячеслав Эрин
23:30
уф, дибилоиды... Школу точно пропускали. есть 100%, этот % делится между всеми, если какие то карты покупаются гораздо больше, то другие в процентном соотношении будут падать. горят они бл*ть...
По темпу роста популярности у геймеров GeForce RTX 4070 обошла все видеокарты
Ultimauser
23:25
Что не дерьмище? Фартнайт 🤔
Терморегулирующая ткань полностью исключает понятие сезонной одежды
Джон Коннор
23:22
Прогресс давно стоит на месте, только цены растут
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем