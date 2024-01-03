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В отчете SEMI World Fab Forecast прогнозируется увеличение мощностей на 6,4 % в 2024 году и достижение более 30 миллионов запусков пластин в месяц (wpm). Благодаря серьезному государственному финансированию Китай, по прогнозам, будет лидировать в мире по расширению производства полупроводников: в 2024 году ожидается начало производства на 18 новых фабриках.
Довольно существенное увеличение мощностей по обработке пластин на 6,4 % последует за ростом на 5,5 % до 29,6 миллиона WSPM в 2023 году. Расширение производства обусловлено в первую очередь разработкой передовой логики компаниями Intel, TSMC и Samsung Foundry, поскольку спрос на процессоры, предназначенные для приложений искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (HPC), продолжает стремительно расти.
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SEMI ожидает, что в период с 2022 по 2024 год в эксплуатацию будет введено 82 новых завода, в том числе 11 проектов, запланированных на 2023 год, и 42 амбициозных проекта в 2024 году. Эти новые предприятия будут использовать пластины размером от 100 мм до 300 мм и десятки современных и передовых технологических процессов, что свидетельствует о разностороннем развитии полупроводниковой промышленности.
Китай готов возглавить это расширение, чему способствуют государственное финансирование и различные стимулы для производителей микросхем. По прогнозам, в 2023 году китайские производители микросхем увеличат мощности на 12 % в годовом исчислении (г/г), достигнув 7,6 млн WSPM. В 2024 году этот рост ускорится до 13 % и достигнет 8,6 млн WSPM. Ожидается, что в 2024 году в Китае начнут работу в общей сложности 18 новых фабрик.
Другие регионы также вносят свой вклад в увеличение мировых мощностей по производству чипов. Тайвань останется вторым по величине регионом по объему полупроводниковых мощностей, прогнозируемый рост составит 5,4 миллиона WSPM в 2023 году и 5,7 миллиона WSPM в 2024 году. За ним следуют Южная Корея и Япония, причем в Южной Корее в 2024 году ожидается 5,1 млн WSPM. Американский континент, Европа, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия также готовятся к росту, причем в каждом регионе в 2024 году будет запущено несколько новых фабрик.
Что касается отдельных сегментов полупроводниковой промышленности, то поставщики литейного оборудования, по прогнозам, будут лидировать по закупкам оборудования, увеличив свои мощности до рекордных 10,2 млн WSPM в 2024 году. Несмотря на замедление темпов роста в 2023 году, сегмент памяти, включая DRAM и 3D NAND, как ожидается, будет постепенно наращивать мощности. Также прогнозируется значительный рост сегментов дискретных и аналоговых устройств, обусловленный электрификацией транспортных средств, что подчеркивает разнообразный и динамичный характер развития мировой полупроводниковой промышленности.