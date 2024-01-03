Мировые мощности по производству микросхем достигнут рекордных высот

В отчете SEMI World Fab Forecast прогнозируется увеличение мощностей на 6,4 % в 2024 году и достижение более 30 миллионов запусков пластин в месяц (wpm). Благодаря серьезному государственному финансированию Китай, по прогнозам, будет лидировать в мире по расширению производства полупроводников: в 2024 году ожидается начало производства на 18 новых фабриках.

Довольно существенное увеличение мощностей по обработке пластин на 6,4 % последует за ростом на 5,5 % до 29,6 миллиона WSPM в 2023 году. Расширение производства обусловлено в первую очередь разработкой передовой логики компаниями Intel, TSMC и Samsung Foundry, поскольку спрос на процессоры, предназначенные для приложений искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (HPC), продолжает стремительно расти.

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источник: decorchina.ru

SEMI ожидает, что в период с 2022 по 2024 год в эксплуатацию будет введено 82 новых завода, в том числе 11 проектов, запланированных на 2023 год, и 42 амбициозных проекта в 2024 году. Эти новые предприятия будут использовать пластины размером от 100 мм до 300 мм и десятки современных и передовых технологических процессов, что свидетельствует о разностороннем развитии полупроводниковой промышленности.

Китай готов возглавить это расширение, чему способствуют государственное финансирование и различные стимулы для производителей микросхем. По прогнозам, в 2023 году китайские производители микросхем увеличат мощности на 12 % в годовом исчислении (г/г), достигнув 7,6 млн WSPM. В 2024 году этот рост ускорится до 13 % и достигнет 8,6 млн WSPM. Ожидается, что в 2024 году в Китае начнут работу в общей сложности 18 новых фабрик.

Другие регионы также вносят свой вклад в увеличение мировых мощностей по производству чипов. Тайвань останется вторым по величине регионом по объему полупроводниковых мощностей, прогнозируемый рост составит 5,4 миллиона WSPM в 2023 году и 5,7 миллиона WSPM в 2024 году. За ним следуют Южная Корея и Япония, причем в Южной Корее в 2024 году ожидается 5,1 млн WSPM. Американский континент, Европа, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия также готовятся к росту, причем в каждом регионе в 2024 году будет запущено несколько новых фабрик.

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Что касается отдельных сегментов полупроводниковой промышленности, то поставщики литейного оборудования, по прогнозам, будут лидировать по закупкам оборудования, увеличив свои мощности до рекордных 10,2 млн WSPM в 2024 году. Несмотря на замедление темпов роста в 2023 году, сегмент памяти, включая DRAM и 3D NAND, как ожидается, будет постепенно наращивать мощности. Также прогнозируется значительный рост сегментов дискретных и аналоговых устройств, обусловленный электрификацией транспортных средств, что подчеркивает разнообразный и динамичный характер развития мировой полупроводниковой промышленности.