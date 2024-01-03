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dima0782
Франция наложила финансовый штраф на компанию Sony
Речь идет о контроллерах сторонних производителей

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У компании Sony возникли проблемы во Франции. Регулятор рынка оштрафовал производителя PlayStation за использование своего положения в отношении контроллеров для консолей. Компании придется заплатить довольно внушительный штраф.

Французский антимонопольный орган оштрафовал Sony на 13,5 миллионов евро после того, как японская компания была уличена в манипуляциях на рынке контроллеров для PS4 от независимых производителей. О наложении штрафа Управление по контролю за соблюдением законодательства объявило в прошлом месяце. Какие нарушения на счету Sony? Во-первых, в 2015 году Sony внедрила решения для предотвращения контрафактных контроллеров DualShock для PlayStation 4. Однако, как выяснилось, они непреднамеренно влияли на работу контроллеров сторонних производителей, вызывая сбои.

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источник: zaquc.com

Во-вторых, было обнаружено, что конкурирующие компании не могут присоединиться к программе лицензирования PlayStation, поскольку доступ к ней предоставляется только через партнерскую программу Sony. По данным Autorité de la Concurrence, компания отказала производителям в доступе к этой программе.

"Sony применяла критерии по своему усмотрению, хотя доступ к программе был единственным способом избежать проблем с контроллерами", - говорится в заявлении ведомства. Все это привело к штрафу, который французы наложили на гиганта из Японии. 

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По мнению ведомства, подобная практика нанесла значительный ущерб имиджу бренда сторонних производителей и препятствует расширению их рынка. Sony пока никак не прокомментировала наложенный штраф. Будем надеяться, что Sony либо уже усвоила, либо усвоит урок и не будет мешать другим компаниям, производящим контроллеры, вести бизнес.

#франция #консоли #сони #контроллер playstation
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