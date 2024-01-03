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dima0782
X теперь оценивается в 12 миллиардов долларов, что на 71% меньше, чем при покупке
Twitter(X) Маска подешевел до 12 миллиардов долларов, что на 71% меньше после приобретения за 44 миллиарда долларов

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Илон Маск, несомненно, является одним из самых богатых и успешных людей в мире. Будучи миллиардером, который, по сути, создал рынок электромобилей с компанией Tesla, он также покоряет космос с SpaceX и Starlink. Однако, несмотря на все эти успешные начинания, в последнее время Маск ассоциируется в первую очередь с компанией Twitter (X), которую он приобрел за 44 миллиарда долларов. К сожалению, платформа, которая теряет деньги направо и налево, сейчас стоит на 71 % меньше, по сравнению с тем, за сколько ее купил Илон Маск. Вот подробности...

X теперь оценивается в 12 миллиардов долларов, что на 71% меньше, чем при покупке

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Если мы скажем, что Илон Маск не высыпается с тех пор, как возглавил Twitter, то, наверное, это не будет ложью. Он постоянно работает над решением главной проблемы платформы - монетизацией. Конечно, в этом процессе не обходится без ошибок, и Маск не слишком внимательно реагирует на критику.

Например, недавно платформу обвинили в антисемитизме. Когда его спросили, что он думает по этому поводу, Маск использовал оскарбительное послание в сторону рекламодателей. Конечно, такие ответы привели к появлению новых проблем вместо того, чтобы решить существующие.

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Многие компании, включая Apple, расторгли свои рекламные соглашения с Twitter. Под руководством Маска компания предприняла ряд шагов, чтобы предотвратить подобные проблемы и избежать зависимости от рекламы. Например, Grok AI ввел такие функции, как потоковое вещание без рекламы и обмен информацией с помощью подписки X Premium. Однако, похоже, это не сработало, поскольку стоимость X продолжает снижаться.

#илон маск #социальная сеть #твиттер #социальная сеть x
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Платформа X(Twitter) подешевела на 71% после покупки Илоном Маском
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