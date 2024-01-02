Изображения, полученные в ходе пролета 30 декабря, были опубликованы НАСА в новогодние праздники

В субботу космический аппарат НАСА "Юнона", который уже более десяти лет вращается вокруг Юпитера, совершил ближайший пролет самой внутренней луны в системе Юпитера.

Космический аппарат подошел на расстояние 930 миль (1 500 км) к поверхности Ио, плотной луны, которая является четвертой по величине в Солнечной системе. В отличие от многих лун вокруг Юпитера и Сатурна, на поверхности которых есть лед или подповерхностная вода, Ио - очень сухая планета. Кроме того, она чрезвычайно геологически активна. На Ио насчитывается более 400 действующих вулканов, поэтому он представляет большой интерес для астрономов и планетологов.

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Изображения, полученные в ходе пролета 30 декабря, были опубликованы НАСА в новогодние праздники, и на них представлены одни из самых четких видов этого адского мира. Новые данные помогут планетологам определить, как часто извергаются эти вулканы и как эта активность взаимосвязана с магнитосферой Юпитера - Ио омывается интенсивным излучением планеты-гиганта.

источник: НАСА

До настоящего времени "Юнона" проводила исследования Ио в основном издалека, поскольку космический аппарат совершил 56 пролетов Юпитера, изучая сложный газовый гигант гораздо более детально, чем когда-либо прежде. С момента прибытия в планетарную систему в июле 2016 года "Юнона" приблизилась к луне на расстояние в несколько тысяч миль. Юнона" осуществит еще один близкий пролет Ио 3 февраля 2024 года, что позволит ученым сравнить изменения на поверхности луны за короткий промежуток времени.

С момента запуска на ракете Atlas V Юнона показала отличные результаты во время работы в системе Юпитера, выдержав длительную эксплуатацию в условиях жесткой радиации планеты. Это серьезный вызов для любого космического аппарата, отправляющегося к Юпитеру, который должен нести на себе приборы, защищенные от радиации, включая камеры.

"За несколько последних орбит на камере JunoCam стал заметен кумулятивный эффект от всей этой радиации", - говорит Эд Херст, руководитель проекта Juno в Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии. "Фотографии, полученные во время последнего пролета, показывают сокращение динамического диапазона камеры и появление "полосатого" шума. Специалисты нашей инженерной группы занимаются поиском решений, которые позволят снизить ущерб от радиации и сохранить работоспособность имиджера".

В конце концов, радиация победит, поэтому НАСА запланировало утилизацию "Юноны" до того, как она прекратит свою работу. Изначально космическое агентство планировало завершить срок службы аппарата в 2018 году, но поскольку "Юнона" оказалась настолько живучей, что исследовала самую большую планету Солнечной системы, теперь планируется, что аппарат проработает до сентября 2025 года.

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После этого он спустится в атмосферу Юпитера и сгорит, чтобы не заразить ни одну из лун планеты бродячими земными микробами, находящимися на борту, как бы маловероятно это ни было.