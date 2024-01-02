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dima0782
Компания Nubia выпускает RedMagic 9 Pro
Это мощный игровой смартфон с камерой 50 МПкс и активным охлаждением

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Выпущенный вместе с Nubia Z60 Ultra, новый RedMagic 9 Pro является следующим флагманским телефоном бренда. Он оснащен впечатляющим 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480x1116 пикселей. Матрица BOE Q9+ обеспечивает частоту обновления 120 Гц, частоту мультитач 960 Гц и пиковую частоту до 2 000 Гц. Яркость дисплея достигает 1 600 нит, и он защищен стеклом Gorilla Glass. Кроме того, дисплей обеспечивает высокую точность цветопередачи Delta E<1. Размеры телефона составляют 163,98×76,35×8,9 мм, а вес - 229 граммов.

Одной из ключевых особенностей являются камеры, хотя производитель не дает слишком много подробной информации. Известно лишь, что на задней панели расположены два сенсора на 50 Мп, обслуживающие основной и сверхширокоугольный объективы, и один сенсор на 2 Мп. Основной сенсор использует 1/1,57-дюймовый чип Samsung GN5 и объектив с оптической стабилизацией и 7 линзами. Фронтальная камера 16 Мп, расположенная под дисплеем, имеет пиксели размером 1,12 мкм и объектив с апертурой F2.0.

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источник: Nubia

Телефон оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, разгоняющимся до 3,3 ГГц, и графическим процессором Adreno. Доступны версии с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 или 512 ГБ хранилища UFS 4.0. Интересной особенностью является система охлаждения ICE 13 с 59-лопастным вентилятором, вращающимся с головокружительной скоростью 22 000 оборотов в минуту. Несмотря на то, что уровень шума трудно предсказать, производитель уверяет, что телефон обеспечивает более высокую производительность, чем конкуренты, при этом сохраняя более низкую температуру благодаря меньшему дросселированию.

Телефон поддерживает 5G, имеет Wi-Fi 802.11be, Bluetooth 5.3 и NFC. Операционная система - RedMagic OS 9.0 на базе Android 14. Примечательно наличие гигантского аккумулятора емкостью 6 500 мАч, поддерживающего быструю зарядку мощностью 80 Вт через разъем USB-C, для которого производитель прилагает быстрый адаптер. Порт USB также поддерживает вывод графики (DP-Alt), а многих пользователей порадует наличие 3,5-мм аудиоразъема.

источник: Nubia

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На европейском рынке цена версии 12 ГБ + 256 ГБ составляет €649, а вариант 16 ГБ + 512 ГБ доступен за €799.

#смартфон #nubia #игровой смартфон #redmagic 9 pro
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