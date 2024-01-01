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dima0782
SpaceX завершает 2023 год испытанием сверхтяжелой ракеты
Первые два испытательных полета звездолета, состоявшиеся в апреле и ноябре 2023 года, закончились внезапно, когда ракеты взорвались в воздухе

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Компания SpaceX завершила насыщенный 2023 год, запустив все 33 двигателя Raptor на своей сверхтяжелой ракете - самой мощной в мире.

На кадрах статического огневого испытания видно, как ракета-носитель Super Heavy выдает миллионы фунтов тяги, а двигатели Raptor проходят проверку перед следующим испытательным полетом ракеты.

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Компания космических полетов под руководством Илона Маска провела испытания двигателей на своей базе Starbase в Бока-Чика, штат Техас, в субботу.

источник: 2.wp.com

Это то самое место, откуда SpaceX запустит звездолет, состоящий из первой ступени ракеты-носителя Super Heavy и второй ступени космического корабля Starship, в свой третий испытательный полет, как только получит разрешение от Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Первые два испытательных полета звездолета, состоявшиеся в апреле и ноябре 2023 года, закончились внезапно, когда ракеты взорвались в воздухе. Однако, в отличие от первого полета, во время второго испытания удалось добиться разделения ступеней. Но SpaceX еще предстоит совершить орбитальный полет космического корабля, чего она надеется добиться во время третьего испытания.

В настоящее время FAA проводит расследование второго испытательного полета звездолета. Ожидается, что оно будет завершено в ближайшие недели, что позволит SpaceX снова отправить звездолет в небо.

Как только ракета покажет свою надежность в полете - а это может занять некоторое время - SpaceX хочет использовать ее для отправки первых людей на Марс.

До этого она будет использоваться для полетов экипажа и грузов на поверхность Луны в рамках программы НАСА Artemis. НАСА планирует высадить первую женщину и первого темнокожего человека на Луну в 2025 году с помощью модифицированной версии космического корабля Starship. В этой миссии НАСА будет использовать ракету SLS и космический корабль Orion, чтобы отправить астронавтов на лунную орбиту, после чего они пересядут на посадочный аппарат Starship HLS для последнего этапа путешествия к лунной поверхности.

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SpaceX провела самый напряженный год с точки зрения запусков, осуществив около 100 стартов своей рабочей ракеты Falcon 9 и более мощной ракеты Falcon Heavy. В большинстве случаев на орбиту выводились спутники для различных компаний и организаций, в том числе для собственной программы Starlink, связанной с интернетом из космоса, а Falcon 9 также участвовала в нескольких полетах с экипажем на Международную космическую станцию и обратно.

#илон маск #spacex #запуск ракеты #запуск spacex #запуск falcon 9
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