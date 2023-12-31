Это модное решение, с которым можно играть

Создание портативных ретро-игр не является чем-то новым, но создатель и разработчик Джейсон Роджерс стремится сделать ретро-игры носимыми с помощью своего проекта Retro Gaming Watch. Его многолетняя работа вылилась в кампанию на Kickstarter. Цель финансирования была установлена на уровне 35 000 долларов, но за 23 дня проект уже получил более 50 000 долларов.

Система будет управляться SoC (системой на чипе) Renesas/Dialog DA14706, работающей на базе процессора Arm Cortex M33, который может работать на частоте до 160 МГц. Она включает 1,5 МБ внутренней оперативной памяти и 8 МБ внешней QSPI RAM. В нем используется 2D GPU наряду с FPGA, что делает его более чем способным к эмуляции DOS-игр.

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Kickstarter

Помимо ретро-игр, Retro Gaming Watch могут интегрироваться с приложениями для смартфонов. Часы будут поддерживать Bluetooth, который обеспечивает беспроводную связь с внешними устройствами, такими как смартфоны или планшеты. Роджерс рассказывает о примере, в котором часы можно использовать для получения и отправки сообщений.

В качестве центрального процессора используется Dialog DA14706 с множеством других полезных инструментов. В Retro Gaming Watch также используются программируемая логическая схема Efinix T20, датчик освещенности, акселерометр, магнитометр, аудиоусилитель и многое другое. Часы оснащены 1,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 320 x 320px и частотой обновления 60 Гц. Для ввода информации предусмотрены четыре кнопки, а также D-pad.

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По словам Роджерса, для демонстрации возможностей часов будут подготовлены пробные приложения. В их число входят демоверсии игр и примеры эмуляции. Чтобы поближе познакомиться с проектом, можно посетить официальную кампанию на Kickstarter. Стоит также отметить, что поддержка любого проекта на основе краудфандинга больше похожа на инвестицию и не гарантирует получение продукта.