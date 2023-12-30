Это было самое короткое время между запусками на орбиту с мыса Канаверал с 1966 года

В четверг вечером компания-производитель отправила на орбиту еще две ракеты из Флориды. Одна из них - Falcon Heavy, самая мощная в мире ракета-носитель, находящаяся в коммерческой эксплуатации, вывела на орбиту американский военный космический самолет X-37B со стартовой площадки в Космическом центре имени Кеннеди НАСА в 20:07 по восточному времени. Менее чем через три часа, в 23:01 по восточному времени, в нескольких километрах к югу взлетела рабочая лошадка компании SpaceX - ракета-носитель Falcon 9 с полезной нагрузкой в виде двадцати трех интернет-спутников Starlink.

Два боковых ускорителя Falcon Heavy и первая ступень Falcon 9 приземлились на Землю для повторного использования.

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Это были последние запуски SpaceX в 2023 году. SpaceX завершает год с 98 полетами, включая 91 Falcon 9, пять тяжелых ракет Falcon Heavy и два испытательных запуска новой гигантской ракеты Super Heavy-Starship. Эти полеты проходили на четырех стартовых площадках во Флориде, Калифорнии и Техасе.

Илон Маск, основатель и генеральный директор SpaceX, поставил перед собой цель осуществить 100 запусков в этом году, по сравнению с предыдущим рекордом компании в 61 запуск в 2022 году. Некоторое время казалось, что SpaceX достигнет этой цели, но плохая погода и технические проблемы с последним запуском Falcon Heavy в этом году не позволили компании достичь 100 полетов.

источник: SpaceX

Король "восходящей силы"

"Поздравляем всю команду Falcon в SpaceX с рекордными 96 запусками в 2023 году!" - написал Джон Эдвардс, вице-президент по ракетам-носителям Falcon в SpaceX, в социальной сети X. "Я помню, как Илон Маск впервые озвучил цель в 100 запусков в качестве мысленного эксперимента, призванного разблокировать наши размышления о том, как мы можем ускорить Falcon на всех уровнях производства и запуска".

"Прошло всего несколько лет, и вот мы здесь", - пишет Эдвардс.

Важно сделать шаг назад и рассмотреть эти цифры в контексте.

Почти две трети запусков SpaceX в этом году были посвящены доставке спутников на орбиту для широкополосной сети Starlink, которая насчитывает уже более 5000 космических аппаратов.

SpaceX также осуществила пять запусков ракеты Falcon Heavy, созданной путем объединения трех ускорителей Falcon 9.

В общей сложности в этом году ракеты Falcon компании SpaceX доставили на орбиту около 1200 метрических тонн, или более 2,6 миллиона фунтов, полезной нагрузки.

Как будто этой статистики недостаточно, SpaceX завершила год, установив еще один рекорд. Запуски, состоявшиеся в четверг вечером с разницей в 2 часа 54 минуты, стали самым коротким промежутком между двумя полетами SpaceX за всю историю компании. Также был установлен рекорд современной эпохи на мысе Канаверал, штат Флорида, - самый короткий промежуток между двумя запусками орбитального класса с 1966 года. В 2023 году с космодрома во Флориде отправятся 72 ракеты орбитального класса, что также является беспрецедентным уровнем пусковой активности.

В следующем году SpaceX, похоже, установит еще больше рекордов. В 2024 году SpaceX планирует проводить в среднем по 12 запусков в месяц, что в общей сложности составит 144 полета ракеты. В новом году компания начнет работу уже в самом начале: два запуска Falcon 9 запланированы на 2 и 3 января.

Что делает этот космический самолет?

Космический самолет X-37B, который в четверг вечером отправился на орбиту на тяжелой ракете Falcon Heavy компании SpaceX, приступил к выполнению сверхсекретной миссии. Это седьмой полет непилотируемого военного мини-космического шаттла, но этот полет - первый.

Пентагон впервые использует такую большую ракету для запуска X-37B, который ранее осуществлялся на небольших ракетах-носителях Falcon 9 или Atlas V. Тяжелая ракета Falcon Heavy может вывести космический самолет на гораздо большую высоту, чем низкая околоземная орбита, на которой X-37B летал во время своих предыдущих миссий.

Именно это, судя по всему, и сделал Falcon Heavy во время миссии в четверг вечером.

Точная высота, на которой будет лететь X-37B, неизвестна, но любители и энтузиасты, использующие информацию из открытых источников для реконструкции траекторий сверхсекретных военных космических аппаратов, предполагают, что Falcon Heavy должен был вывести крылатый аппарат на орбиту, которая может простираться на десятки тысяч километров над планетой.

Более того, Falcon Heavy отправился в полет на северо-восток от Космического побережья Флориды, очевидно, чтобы в конечном итоге вывести X-37B на траекторию, которая приведет его над полярными районами Земли.

В заявлении Космических сил говорится, что этот полет X-37B направлен на "широкий спектр целей испытаний и экспериментов". По словам военных, среди целей испытаний - полеты в "новых орбитальных режимах".

"Мне кажется, что это может быть гораздо более высокая орбита, на которую он отправится", - сказал Брайан Уиден, директор по планированию программ Фонда безопасного мира, который содействует устойчивому и мирному использованию космического пространства. "В противном случае я не знаю, зачем им использовать Falcon Heavy, которая является довольно большой штукой".

Космический самолет X-37B / источник SpaceX

Космический самолет X-37B, находящийся под совместным управлением Космических сил и ВВС, привлек к себе много внимания и спекуляций с момента своего первого полета в 2010 году. При разных администрациях официальные лица Пентагона постоянно придерживались узкой линии между признанием существования космического самолета и разглашением ограниченной информации о его общем назначении, при этом некоторые детали держались в строжайшей тайне. Военные не говорят о том, в какой точке космоса он летает. За редким исключением, представители оборонного ведомства публично не обсуждали конкретные детали того, что именно X-37B доставляет на орбиту.

В распоряжении военных находятся два космических самолета X-37B, построенных компанией Boeing, или орбитальные испытательные аппараты. Они многоразовые и предназначены для запуска в обтекателе обычной ракеты, проведения нескольких лет в космосе за счет солнечной энергии, а затем возвращения на Землю для посадки на трехмильную взлетно-посадочную полосу либо на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии, либо в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде.

Он напоминает миниатюрную версию орбитального шаттла НАСА, вышедшего на пенсию, с крыльями, убирающимися шасси и черными теплозащитными плитками для защиты корпуса от палящего жара при входе в атмосферу. Его длина составляет около 9 метров, что примерно на четверть меньше длины космического челнока НАСА, и он не перевозит астронавтов. Внутри фюзеляжа X-37B есть грузовой отсек для полезной нагрузки, двери которого открываются после запуска и закрываются перед посадкой.

Falcon Heavy может поднять примерно в три раза больше полезной нагрузки, чем Falcon 9, но объем грузового отсека у нее такой же. Размах и длина крыльев X-37B фиксированы и известны. Эта миссия включает в себя сервисный модуль, установленный в задней части космического аппарата для перевозки дополнительного оборудования, но последний X-37B имел такое же дополнение и все равно не нуждался в Falcon Heavy.

По словам Марко Лангбрука, эксперта по отслеживанию спутников, вся эта информация в сочетании с предупреждениями о воздушном и морском пространстве, связанными с запуском, указывает на то, что Falcon Heavy в конечном итоге выведет свою полезную нагрузку на эллиптическую, или яйцеобразную, орбиту, расположенную в десятках тысяч миль над Землей.

Для этого потребуется не менее двух запусков разгонного блока Falcon Heavy. Второй запуск двигателя выведет X-37B на орбиту с большим наклонением, возможно, под углом 70 градусов или более к экватору. Это позволит X-37B и всему, что он несет на борту, постоянно наблюдать за полярными регионами, в то время как в предыдущих полетах космический аппарат находился ближе к экватору.

Во время прошлых полетов военного космического аппарата любители могли следить за его орбитой. Космический аппарат был хорошо виден на рассвете и в сумерках, но в этот раз X-37B может парить гораздо выше, и его не так легко заметить с земли невооруженным глазом.

"Будет интересно посмотреть, на какую орбиту он в итоге выйдет, хотя, учитывая всю неопределенность, его может быть трудно обнаружить на орбите", - написал Лангбрук на своем сайте.

Вот что еще известно о седьмом полете X-37B. По словам подполковника Джозефа Фритшена, руководителя программы X-37B, этот полет "расширит границы возможностей" космического аппарата и позволит провести "множество новейших экспериментов для Министерства ВВС и его партнеров".

Эти эксперименты включают в себя исследования новых "технологий осведомленности о космическом пространстве", - заявили в Космических силах. Под осведомленностью о космическом пространстве понимается способность военных знать, что другие организации, от коммерческих операторов до потенциальных противников, таких как Китай, делают со своими космическими аппаратами на орбите.

"Эти испытания являются ключевыми для обеспечения безопасных и ответственных операций в космосе для всех пользователей космического пространства", - заявили в Космических силах.

На борту X-37B также находится эксперимент НАСА, в ходе которого семена растений подвергаются воздействию жесткой радиационной среды во время длительных космических полетов. Хотя полезная нагрузка НАСА почти наверняка является второстепенной целью этой миссии, Уиден сказал, что наличие эксперимента по радиации придает некоторую легитимность предположениям о том, что эта миссия будет летать дальше от Земли. "Это совпадает с орбитой, которая проходит через несколько высот и несколько частей пояса Ван Аллена", - сказал он в интервью Ars.

Китай и Россия высказывали опасения, что X-37B может стать оружейной платформой. Уиден скептически относится к этим заявлениям.

"Я уже несколько лет говорю, что наиболее вероятная миссия X-37B - это летные испытания новых сенсорных технологий и нового космического оборудования, технологий солнечных батарей и тому подобных вещей", - сказал Уиден, который работал над космическими и ракетными программами в ВВС, но не над X-37B.

Примеры экспериментов, которые X-37B проводил во время предыдущих полетов, включают в себя электрические двигатели и передовые технологии терморегулирования. В прошлых миссиях X-37B также выводил на орбиту небольшие спутники, как скрытно, так и открыто.

У Китая есть собственный сверхсекретный многоразовый космический самолет, который, похоже, похож по конструкции на X-37B. В начале этого месяца он стартовал в третий раз и остается на орбите, а затем возвращается на взлетно-посадочную полосу в Китае.

Генерал Ченс Зальцман, высший генерал Космических сил, сказал журналистам, что это "вероятно, не совпадение", что Китай запустил свой космический самолет примерно в то же время, когда X-37B снова поднялся в воздух.

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"Нет ничего удивительного в том, что китайцы крайне заинтересованы в нашем космическом аппарате, а мы - в их", - сказал Зальцман. "Возможность вывести что-то на орбиту, сделать что-то, а потом вернуть это домой и посмотреть на результаты - это очень мощно".