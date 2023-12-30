Эти цифры свидетельствуют о 9-процентном скачке продаж, что указывает на то, что санкции США и конкуренция со стороны Apple в Китае недолго сдерживали Huawei.

В новогоднем послании китайского технологического производителя Huawei говорится, что в этом году компания рассчитывает получить доход от продаж в размере более 98,5 миллиарда долларов (700 миллиардов юаней).

Эти цифры свидетельствуют о 9-процентном скачке продаж, что указывает на то, что санкции США и конкуренция со стороны Apple в Китае недолго сдерживали Huawei.

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Несмотря на то, что объем продаж все еще на 20 % ниже пикового показателя Huawei 2020 года в 136,7 млрд долларов (891 млрд юаней), председатель совета директоров Кен Ху, находящийся на ротации, с оптимизмом отметил, что компания переломила ситуацию.

источник: androidayuda.com

"После многих лет напряженной работы нам удалось пережить бурю. И теперь мы снова на верном пути", - написал Ху. "Общая убежденность помогла нам прорвать осаду и вместе двигаться вперед".

Компания Huawei оказалась в центре обострения напряженности между Китаем и США, и Вашингтон обвинил ее в тесных связях с китайскими военными и правительством.

В 2019 году администрация Трампа ввела санкции, запрещающие телекоммуникационной компании получать доступ к передовому западному оборудованию для производства микросхем без официального разрешения.

В то время около трети поставщиков Huawei были американцами, и компания полагалась на США в поставках мощных компьютерных чипов.

Но в этом году, выпустив смартфон Mate 60 Pro, Huawei доказала, что способна разрабатывать собственные передовые технологии производства чипов.

Mate 60 был выпущен в ту же неделю, когда министр торговли США посетил Китай, и за несколько недель до выхода iPhone 15. За первый месяц было продано почти 1,5 миллиона устройств, что вдвое больше, чем у предыдущей модели компании.

Смартфон был отмечен в Китае как жизнеспособная, отечественная альтернатива iPhone.

Компания также получила толчок к развитию благодаря попыткам китайского правительства отучить страну от западных технологий, из-за которых продажи Apple снизились на 6 %, сообщает Bloomberg.

Несмотря на успешный год, компания признала, что впереди ее ждут "серьезные проблемы".

"Геополитическая и экономическая неопределенность сохраняется, а технологические ограничения и торговые преграды по-прежнему оказывают влияние на мир", - написал Ху в своем послании.

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Заглядывая в будущее, Huawei отметила, что планирует увеличить инвестиции в новые технологии, такие как искусственный интеллект, и укрепить бизнес-операции.