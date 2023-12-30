Из всех случаев, которые произошли в этом году, эти были самыми худшими.

Последние несколько лет были, мягко говоря, тяжелыми. И 2023 год продолжал приносить печальные вести. В этом году мы стали свидетелями гибели игровой конвенции E3, ухудшения состояния популярных онлайн-форумов, упадка криптовалют, банков и финансовых институтов Кремниевой долины. Не говоря уже о бедных соседях офиса Twitter в Сан-Франциско, которые вынуждены были терпеть назойливые, потенциально вызывающие вспышки огней из здания.

Фиаско X, Twitter и Илон Маск

Невозможно представить список "Неудачников 2023 года" без упоминания фиаско, которое потерпел Twitter (или X) Илона Маска. В прошлом году, вскоре после того как Маск приобрел Twitter, некоторые из нас попросили сделать прогноз относительно того, как будет развиваться новое предприятие Маска. Многие считали, что это рискованный и высокодоходный шаг, который может сработать благодаря сочетанию удачи и ума Маска, в основном благодаря его предыдущему успеху во главе Tesla и SpaceX.

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источник: forbes.com

Однако одновременно другие считали, что Twitter может превратиться в самую хаотичную социальную медиаплатформу, что, собственно, и произошло. Маск, похоже, не заботится о том, чтобы управлять X как бизнесом, и относится к компании скорее как к дорогой игрушке, призванной привлечь внимание к грехам (по крайней мере, в его понимании) социальных сетей. А когда вы объединяете его все более неумную личность с недальновидными решениями, то получаете организацию, находящуюся в полном беспорядке. И хотя не все эти события произошли в 2023 году, ниже приведены лишь некоторые из самых глупых поступков Маска и X за последние 18 месяцев.

Чуть больше года назад Маск подорвал систему верификации в Twitter, в результате чего поддельные аккаунты с, казалось бы, официальными аккаунтами стали публиковать изображения Марио, подбрасывающего птичку, Папы Римского, распространяющего теории заговора, и многое другое. Затем в начале этого года, в июне, Маск решил заблокировать доступ к твитам для пользователей, не вошедших в систему, что заставило Google и другие компании удалить контент Twitter из результатов поиска. Это не очень умный шаг для компании, которая в значительной степени зависит от трафика для получения доходов от рекламы, поэтому не было большим сюрпризом, когда Маск пошел на попятную неделю спустя.

Но, пожалуй, самой большой ошибкой Маска стало изменение названия Twitter на X в июле - шаг настолько глупый, что большинство людей продолжают делать вид, будто ребрендинга никогда не было. Не стоит забывать и о том, что в честь смены названия на штаб-квартире компании в Сан-Франциско был установлен знак, который ослепил соседей и не получил соответствующих разрешений, в результате чего его установка продлилась едва ли больше выходных. Совсем недавно, ссылаясь на рост ненавистнических высказываний, крупные компании, включая Apple и Disney, решили убрать рекламу из X, что впоследствии побудило Маска сказать генеральному директору Disney Бобу Игеру: "Иди в ж...". Еще один явно мудрый деловой шаг, сделанный очень приземленным человеком. (Это сарказм, если кто не понял).

На данный момент трудно представить, насколько хуже может стать X, но, учитывая все, что произошло в 2023 году, очевидно, что компания, ранее известная как Twitter, еще не достигла дна.

Планшет Surface от Microsoft

Безусловно, Surface Laptop Studio 2 - очень мощный и уникальный конвертируемый ноутбук, но этот год стал для культовых планшетов Surface от Microsoft просто неудачным. Surface Pro 9 не был обновлен с прошлого года, поэтому он по-прежнему работает на старом чипе Intel 12-го поколения. Существует модель, оснащенная 5G, с пользовательским чипом Microsoft SQ3 на базе ARM, но мы рекомендуем держаться от нее подальше.

источник: playground.ru

Кажется, что мечта Microsoft о создании настоящего гибрида планшета и ноутбука умерла - или, по крайней мере, поставлена на паузу, поскольку компания сосредоточилась на внедрении своего искусственного интеллекта Copilot во все свои продукты. Давайте посмотрим правде в глаза: Хотя бизнес Surface принес Microsoft немного денег, это ничтожно мало по сравнению с тем, что компания получает от облачных вычислений Azure. Вместо этого устройства Surface доказали, что Microsoft может выпускать высококлассное оборудование для Windows, которое время от времени подталкивает индустрию ПК вперед.

Прошло 11 лет с тех пор, как Microsoft анонсировала свои первые устройства Surface, но оказалось, что большинство потребителей не хотят заменять свои ноутбуки планшетами. Более простые конвертируемые устройства 2-в-1, такие как Spectre x360 16 от HP, сегодня встречаются гораздо реже (и, что примечательно, они лучше всего работают в режиме ноутбука). Не помогает и то, что Windows 11 все еще далека от планшетов. Если вы действительно хотите работать на планшете, то разумнее приобрести iPad и чехол-клавиатуру.

С учетом того, что визионер Microsoft Surface, Панос Панай, теперь работает в Amazon, похоже, что у компании не осталось надежды на концепцию планшета. Но кто знает, может быть, Surface Neo когда-нибудь вернется в виде настоящего складного устройства.

Криптовалюты и финансы в сфере технологий

Как бы мы ни притворялись, что математика представляет собой незыблемую истину, мы должны помнить, что она не лишена лазеек. Спустя столетия историки, исследующие криптовалюты, могут предположить, что человечество забыло об этом, решив заменить математику истиной во всей ее полноте. Что вундеркинды этого мира пытались сконструировать человеческие недостатки между сессиями League of Legends. Неопределенные, шершавые и трудно поддающиеся количественной оценке понятия, такие как "истина" и "доверие", будут отброшены в пользу уверенности чистой математики. Такова линия пиарщиков: В "белой книге" Биткойна виртуальная валюта описывается как "система, основанная на криптографическом доказательстве вместо доверия". Ирония судьбы заключается в том, что многие высокопоставленные люди, которые приложили руку к криптовалюте, сейчас находятся в тюрьме или ожидают суда за мошенничество.

Те же историки могут задаться вопросом, была ли криптовалюта просто средством передвижения, которым воспользовались неэтичные типы, или же мошенничество, присущее ей, было записано в ее ДНК. В 2023 году набрал много материала для изучения, учитывая количество фигурантов, оказавшихся лицом к лицу с правоохранительными органами. Coinbase начала год с обвинений в том, что в ее системах оставлены лазейки, достаточные для мошенничества, отмывания денег и торговли наркотиками. Бывший генеральный директор Celsius Алекс Машински попал под суд, а затем был арестован - вместе с директором по доходам компании Рони Коэн-Павоном. Вскоре после этого компания Terraform Labs была обвинена Комиссией по ценным бумагам и биржам США в мошенничестве с ценными бумагами после того, как она вывела из оборота около 45 миллиардов долларов.

Binance, крупнейшая в мире криптобиржа по объему торгов, в этом году доминировала в новостных заголовках так же, как FTX в 2022 году. Регуляторы обвинили ее и ее основателя Чангпенга "CZ" Чжао в намеренном подрыве собственных механизмов контроля и процессов, чтобы негласно позволить пользователям нарушать закон. Чжоу признал свою вину, ушел с поста генерального директора и заплатил крупный штраф, который позволил компании продолжить работу. Не стоит забывать и о близнецах Уинклвосс, их бирже и ее партнерах, которые были обвинены в обмане инвесторов на сумму 1 миллиард долларов. Иронично, что Ferrari наконец-то решила привлечь внимание аудитории Lambo и Tendies, открыв возможность покупать автомобили за криптовалюту как раз в тот момент, когда ситуация начала ухудшаться.

Конечно, настоящим неудачником во всем этом должен быть Майкл Льюис, который, имея степень магистра экономики и опыт работы трейдером по облигациям в Salomon Brothers в одной руке, а также место на ринге с Сэмом Бэнкманом-Фридом в другой, умудрился пропустить то, что происходило на FTX. Льюис удвоил поддержку своей последней музы, но теперь, когда SBF была признана виновной в мошенничестве, похоже, что его репутация самого авторитетного финансового журналиста современности пошла прахом.

Reddit

В апреле разразилась драма вокруг решения компании начать взимать плату за доступ к API, у многих открылись глаза на удивительный мир сторонних клиентов Reddit. Жаль, однако, что компания затем все испортила.

источник: mashable.com

Поскольку доступ к API больше не был бесплатным, многие приложения, такие как Apollo, RIF, BaconReader и Narwhal, были вынуждены пересмотреть свои цены или вовсе прекратить работу. Изменение политики Reddit бросило вызов не только этим приложениям, которые в большинстве своем предлагали более удобные возможности просмотра, чем собственное приложение компании. Оно также создало проблемы для клиентов, созданных для более доступного использования, сделав их непригодными для использования, если их разработчики не раскошелятся на плату, которая могла достигать десятков тысяч долларов (или, в случае Apollo, примерно 20 миллионов долларов в год).

И хотя Reddit в конце концов признал, что плата за API отбросит некоторых пользователей с ограниченными возможностями, и в итоге начал сотрудничать с некоторыми неназванными разработчиками, чтобы предоставить им бесплатный доступ, компания уперлась на своем пути после возмущения общественности и отключения сабреддитов. Во второй половине года сабреддиты по всей платформе либо перестали публиковать материалы, либо изменили настройки на приватные или NSFW, либо посвятили себя размещению только пикантных изображений ведущего Last Week Tonight Джона Оливера.

Reddit не просто проигнорировал протесты и продолжил запланированные сборы. Он пошел на то, чтобы принудительно взять под контроль некоторые сообщества, которые погрузились во тьму, а также искал добровольцев, чтобы взять под контроль некоторые сабреддиты, которые, по его мнению, нарушали кодекс поведения модераторов.

По данным компании Similarweb, занимающейся интернет-аналитикой, в июне среднесуточный трафик Reddit упал на 6,6 %. У нас нет последних статистических данных о том, как обстоят дела у компании сейчас, но из личного опыта можем сказать, что стороннее приложение на iOS - полнейшее безобразие.

Как уже отмечали многие другие участники Reddit, видео ни с того ни с сего начинает воспроизводиться без звука без всякой причины. Это просто отстой.

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После того как массовые отключения субреддитов породили кучу дублирующих сообществ с разными модераторами, качество постов тоже заметно упало. Не говоря уже о том, что компания избавилась от трофеев, а затем попыталась вернуть их в запутанном формате. А если учесть, что сообщество теперь представляет собой смесь ботов, нарабатывающих карму, и комментаторов, которые копируют и вставляют одни и те же шутки снова и снова, то дни приятного скроллинга Reddit, похоже, подойдут к концу в 2023 году.