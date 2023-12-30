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dima0782
Xiaomi SU7 предлагает спортивный дизайн и запас хода до 500 миль
Ожидается, что в 2024 году будут выпущены две модификации. Одномоторная модель с батареей емкостью 73,6 кВт-ч будет предлагать 668 км и 299 л.с., а двухмоторная модель с батареей емкостью 101 кВт-ч - 673 л.с. и разгон 0-62 миль в час за 2,78 секунды

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Всемирно известная компания Xiaomi, занимающаяся производством мобильных телефонов, собирается выйти на автомобильный рынок. Компания представила первый электромобиль под брендом Xiaomi - Xiaomi SU7, который, вероятно, составит серьезную конкуренцию Tesla и Porsche - по крайней мере, в Китае.

Xiaomi SU7 - сокращение от Speed Ultra 7 - это спортивный седан, который по стилю не отличишь от Porsche Taycan. Но главная фишка новинки заключается в том, что более крупная версия с батареей на 101 кВт/ч будет предлагать запас хода до 800 км.

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источник: Xiaomi

Ожидается, что в 2024 году будут выпущены две модификации. Одномоторная модель с батареей емкостью 73,6 кВт-ч будет предлагать 668 км и 299 л.с., а двухмоторная модель с батареей емкостью 101 кВт-ч - 673 л.с. и разгон 0-62 миль в час за 2,78 секунды.

Xiaomi уже выпускает широкий спектр продукции (в основном в своей родной стране - Китае), от телевизоров до электрических скутеров, поэтому выход на рынок электромобилей не является большим сюрпризом. Впервые о создании подразделения по производству электромобилей стало известно еще на мероприятии в 2021 году, но SU7 - это первая подтвержденная модель.

источник: Xiaomi

Автомобиль создан в партнерстве с BAIC (Beijing Automotive Industry Holdings Company), которая уже производит электромобили для местного рынка и имеет партнерство по производству Mercedes-Benz в Китае. Одним из его главных конкурентов, вероятно, будет BYD, другой китайский автопроизводитель, который сейчас запускает модели в Европе.  Тем не менее, автомобиль явно нацелен на рынок люксовых электромобилей.

источник: Xiaomi

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Безусловно, Xiaomi SU7, скорее всего, будет перегружен технологиями. В качестве опции будет доступен LiDar, а для разблокировки автомобиля, вероятно, будет использоваться функция распознавания лиц. Производство SU7 начнется в этом месяце, а на дороги модели выйдут уже в феврале 2024 года. Пока ничего не известно о цене и о том, будет ли эта модель доступна за пределами Китая.

#авто #сяоми #электроавтомобиль #xiaomi su7
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